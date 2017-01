W niedzielę Chrztu Pańskiego papież ochrzci 28 dzieci

st (KAI) / wer, Watykan, 2017-01-07

Fot. Markus Reinhardt / flickr

28 niemowląt – 13 dziewczynek i 15 chłopców papież Franciszek ochrzci w niedzielę w Kaplicy Sykstyńskiej. Tradycyjnie w niedzielę Chrztu Pańskiego Ojciec Święty chrzci niemowlęta.

Wraz z papieżem Eucharystię będą koncelebrowali prefekt Domu Papieskiego abp Georg Gänswein, jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski, rektor Papieskiej Akademii Kościelnej, a zarazem wicekamerling Świętego Kościoła Rzymskiego abp Giampiero Gloder oraz sekretarz Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, bp Fernando Vérgez Alzaga LC.



Najczęściej niemowlęta chrzczone przez papieża to dzieci pracowników instytucji watykańskich, które nie ukończyły jeszcze trzech miesięcy. Dotychczas Franciszek ochrzcił podczas podobnych uroczystości 91 dzieci.





