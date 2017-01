Franciszek apeluje o pomoc dla ludzi żyjących na ulicy

st, pb (KAI) / wer, Watykan, 2017-01-08

Fot. Episkopat / flickr

O pomoc dla ludzi żyjących na ulicy zaapelował papież Franciszek w niedzielę Chrztu Pańskiego, po modlitwie „Anioł Pański” na placu św. Piotra w Watykanie.

- W tych dniach wielkiego mrozu myślę i zachęcam was do pomyślenia o wszystkich osobach żyjących na ulicach, dotkliwie dotkniętych zimnem, a wiele razy także obojętnością. Niestety niektórzy nie wytrzymali tego mrozu. Proszę was: módlmy się za nich i prośmy Pana, aby rozgrzał nasze serca, abyśmy im mogli pomóc - powiedział papież.



Ojciec Święty nie ograniczył się jedynie do apelu. W związku z tym, że temperatura w Rzymie spada nocą poniżej zera, Franciszek postanowił, iż watykańskie noclegownie będą otwarte przez całą dobę. Także ci, dla których nie starczy łóżek, będą mogli tam wejść, by się ogrzać i otrzymają coś do jedzenia - zapewnił jałmużnik papieski, abp Konrad Krajewski.



Tym, którzy mimo to chcą spać na ulicy, rozdawane są śpiwory wytrzymujące temperatury do minus 20 stopni Celsjusza. Do ich dyspozycji został też oddany samochód Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, w którym kilka ostatnich nocy spędził 85-letni bezdomny, donosi włoski dziennik "Corriere della Sera".





KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/