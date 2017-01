Sekcja polska Radia Watykańskiego z nowym kierownikiem

RV / bd, Watykan, 2017-01-10

Fot. TT / @wziolek_sj

Sekcja polska Radia Watykańskiego ma od 9 stycznia nowego kierownika. Został nim ks. Paweł Pasierbek, jezuita.

Ma on 51 lat i pochodzi z Bestwiny koło Bielska Białej. Filozofię i teologię studiował na jezuickich wydziałach w Krakowie i w Warszawie. Studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej odbył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Był duszpasterzem akademickim i proboszczem w Opolu, a następnie we Wrocławiu. Media watykańskie nie są mu obce. Jako seminarzysta odbył dwuletni staż w Radiu Watykańskim, a jako diakon przez rok pracował w „L’Osservatore Romano”.



Z Radiem Watykańskim żegna się natomiast dotychczasowy kierownik sekcji polskiej ks. Leszek Gęsiak SJ. Podsumowując swą pięcioletnią pracę w Radiu, wspomniał on szczególnie jubileusz 75-lecia polskiej redakcji. Była to bowiem okazja do refleksji nad znaczeniem tego dzieła – uważa ks. Gęsiak.



„W czasie obchodów tej rocznicy w 2013 r. zostaliśmy przyjęci przez papieża Franciszka na specjalnej audiencji. Było to niezwykle miłe, braterskie spotkanie. Przekazaliśmy Ojcu Świętemu specjalnie wydaną na tę okazję płytę z 75 głosami wybitnych ludzi, którzy na antenie polskiej sekcji Radia Watykańskiego występowali. To też przypomniało pracę naprawdę setek ludzi poprzez pokolenia, pracę bardzo cichą i niewidoczną, bo ludzi radia się nie widzi, ludzi radia tylko się słyszy. Często nie potrafimy nawet skojarzyć głosu z twarzą. Zresztą ja to sam przeżyłem. Czasami, jak ktoś się dowiedział, że pracuję w Radiu Watykańskim, to mówił: «Ja sobie księdza zupełnie inaczej wyobrażałem». To jest jednak praca dosyć pokorna. My też nie do końca tworzymy wiadomości. Mamy być głosem Ojca Świętego. Więc to nie tylko praca, ale może przede wszystkim misja służenia Kościołowi” – powiedział ks. Gęsiak.

