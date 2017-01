Papież na IV Światowy Kongres Miłosierdzia w Manili

RV, tom (KAI) / bd, Watykan, 2017-01-15

Fot. pixabay.com

„Wszyscy korzystamy codziennie z miłosierdzia Boga wszechmogącego, gorliwie zabiegając o postępy na naszej duchowej drodze” – podkreśla Franciszek w liście do kard. Philippe’a Barbarina. Arcybiskupa Lyonu mianował swoim specjalnym wysłannikiem na Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM – World Apostolic Congres On Mercy), który odbędzie się w przyszłym tygodniu, od 16 do 20 stycznia, w Manili.

Franciszek przypomina przy tej okazji szczególną troskę francuskiego purpurata o ubogich i potrzebujących różnej pomocy.

Swojemu wysłannikowi kard. Barabarinowi, który będzie w jego imieniu przewodniczył kongresowi w Manili, Ojciec Święty zleca, by zachęcił wszystkich jego uczestników do zachowywania przykazania miłości bliźniego, odnowy życia duchowego w rodzinach, parafiach i wspólnotach zakonnych oraz szerzenia wszędzie znajomości Bożego miłosierdzia. Prosi też swoim zwyczajem o modlitwę, aby „bardzo go obciążającą posługę Piotrową wypełniał sumiennie i zgodnie z wolą Bożą”.



Spotkanie organizuje rada Apostolskich Międzynarodowych Kongresów Miłosierdzia Bożego, na której czele stoi od 2008 r. metropolita Wiednia kard. Christoph Schönborn.



Idea Kongresów Bożego Miłosierdzia zrodziła się po śmierci papieża Jana Pawła II wśród "przyjaciół“: kard. Stanisława Dziwisza, kard. Audrysa Bačkisa z Litwy, kadr. Luisa Tagle z Filipin oraz kard. Jean-Louisa Taurana z Kurii Rzymskiej. „Sugestią stały się słowa, wypowiedziane przez Jana Pawła II w Łagiewnikach w 2002 roku. „Jak bardzo świat potrzebuje dziś Bożego miłosierdzia!“ - mówił wówczas papież.



Papież Polak zmarł 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, którą wprowadził do kalendarza liturgicznego. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 Jan Paweł II kanonizował zakonnicę i mistyczkę Faustynę Kowalską (1905-1938), czczoną jako krzewicielkę Bożego Miłosierdzia. Wizerunek Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu ufam Tobie“ jest znany i czczony w wielu krajach świata.



Pierwszy światowy Apostolski Międzynarodowy Kongres Miłosierdzia Bożego odbył się w Rzymie w 2008 w 3. rocznicę „powrotu Jana Pawła II do domu Ojca”, drugi natomiast – w 2011 roku w Krakowie - Łagiewnikach. Obok spotkań międzynarodowych odbywają się też kongresy krajowe, a także kontynentalne. Ostatni kongres światowy odbył się w 2014 w stolicy Kolumbii – Bogocie.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/