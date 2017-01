Papież złożył kondolencje po katastrofie lotniczej w Kirgistanie

pb / bd, Watykan, 2017-01-17

Fot. pixabay.com

Papież Franciszek przesłał kondolencje rodzinom ofiar katastrofy tureckiego samolotu transportowego, który spadł na domy w Dacza-Suu koło międzynarodowego lotniska Manas, znajdującego się w pobliżu stolicy Kirgistanu, Biszkeku.

Polecił też Bogu dusze osób, które straciły życie.

Papieskie kondolencje przekazał w telegramie do władz tego środkowoazjatyckiego kraju sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Zapewnił w nim, że Franciszek modli się także o Boże błogosławieństwo dla całego narodu kirgiskiego.

W katastrofie zginęło co najmniej 37 osób, w tym 4 członków załogi.

