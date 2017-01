Watykan liczy na współpracę Kawalerów Maltańskich

RV / bd, Watykan, 2017-01-18

Fot. pixabay.com

Stolica Apostolska zapewnia o swym niezmiennym uznaniu dla działalności członków i wolontariuszy Zakonu Kawalerów Maltańskich, którzy realizują jego misję, jaką jest obrona wiary i pomoc ubogim. Dowiadujemy się o tym z komunikatu watykańskiego Biura Prasowego. Został on wydany w kontekście niedawnych napięć między Watykanem i zakonem.

Stolica Apostolska potwierdza też swe zaufanie do członków grupy, której papież polecił poinformowanie go o aktualnym kryzysie w centralnym zarządzie zakonu, i odrzuca wszelkie próby zdyskredytowania tych osób, jak i powierzonego im zadania – czytamy w komunikacie. Watykan liczy na pełną współpracę wszystkich w tej delikatnej chwili i zapowiada podjęcie stosownych decyzji w oparciu o informacje, których dostarczy powołana przez papieża komisja.

