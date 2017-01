Zmarł były lekarz osobisty Jana Pawła II

st (KAI/RV) / mz, Rzym, 2017-01-21

W nocy z piątku na sobotę zmarł w Rzymie w wieku 92 lat dr Renato Buzzonetti, który od 29 grudnia 1978 roku był lekarzem osobistym Jana Pawła II a następnie do czerwca 2009 roku - Benedykta XVI, który przyznał jemu honorowy tytuł emerytowanego lekarza papieskiego.

Dr Buzzonetti, był drugim lekarzem papieża Pawła VI a także Jana Pawła I. O swoich relacjach z Janem Pawłem II mówił, że zawsze cechowała je niezwykła prostota. „Z mojej strony była zawsze synowska i nacechowana szacunkiem szczerość, a ze strony papieża serdeczne zaufanie, które objawiało się wielkim umiarkowaniem słów i gestów oraz wyraźną życzliwością”.

