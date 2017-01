Papież dla „El País” o nowym prezydencie USA

pb / bd, Watykan, 2017-01-23

Fot. pixabay.com

- Straszenie albo cieszenie się teraz byłoby wielką nieroztropnością, bylibyśmy prorokami nieszczęścia albo dobrobytu, które mogłyby się nie sprawdzić. Zobaczymy, co zrobi i wtedy będziemy oceniać - tak o nowym prezydencie USA Donaldzie Trumpie mówi papież Franciszek w wywiadzie dla największego dziennika hiszpańskiego „El País”.

Dodaje, że zawsze trzeba opierać się na konkretnych przypadkach. - Chrześcijaństwo jest konkretne albo nie jest chrześcijaństwem - zauważa Ojciec Święty.

Jednocześnie z niepokojem wypowiada się o populizmie. „Najbardziej typowym przykładem populizmu” europejskiego był dla niego rok 1933 w zniszczonych przez I wojnę światową Niemczech. - Niemcy chcą się podnieść, szukają swej tożsamości, szukają przywódcy, który im ją przywróci: i młody człowiek, który nazywa się Hitler mówi: „Ja mogę”. I całe Niemcy głosują na Hitlera. Wybrał go jego naród, a on go potem zniszczył. To jest niebezpieczeństwo - przypomniał papież. Dodał, że „w czasach kryzysu rozsądek nie działa”, tylko „szukamy zbawiciela, który przywróci tożsamość i chronimy się za murami, drutami kolczastymi, za czymkolwiek przed innymi narodami, które mogą nam tę tożsamość odebrać. To bardzo poważna sprawa. Dlatego zawsze powtarzam: rozmawiajcie ze sobą!”.



Franciszek przyznaje, że każdy kraj ma prawo do kontrolowania swoich granic, tego, kto je przekracza, ale „żaden kraj nie ma prawa pozbawiać własnych obywateli dialogu z sąsiadami”.



Franciszek powraca też do dramatu uchodźców. Podkreśla, że powinien nam dawać do myślenia fakt, iż „Morze Śródziemne jest cmentarzem”. Składa hołd Włochom, że przyjmują uchodźców pomimo własnych problemów związanych z trzęsieniami ziemi. Przypomina też, że najpierw trzeba migrantów uratować, potem jak najlepiej przyjąć, a w końcu zintegrować.



Ojciec Święty powraca do swej myśli o „bożku-pieniądzu, który znajduje się w centrum systemu gospodarczego”, zamiast człowieka. Przestrzega, że jedną z najbardziej katastrofalnych rzeczy na świecie jest „zniewolenie kobiet”. Z kolei za najgorsze zło w Kościele uważa klerykalizm, który „zmienia pasterza w funkcjonariusza”.



Mówi także o sprawach osobistych. Jego zdrowie jest jak na razie doskonałe, problem sprawiają mu tylko nogi. Za to ma „pamięć słonia”. Papież potwierdza, że od 25 lat nie ogląda telewizji - „po prostu dlatego, że w pewnym momencie poczułem, że tego chce ode mnie Bóg i Mu to obiecałem 16 lipca 1990 roku”.



Franciszek uważa, że nie zmienił się od czasu, gdy został papieżem. - Moja osobowość się nie zmieniła. Zmienić się w wieku 76 lat to jakby zrobić sztuczkę. Nie mogę robić wszystkiego, co chcę, ale pozostaje dusza uliczna, co widać - podkreśla Ojciec Święty. Dlatego męczy go protokół. - Pan jest dobry i nie odebrał mi dobrego humoru - stwierdza papież.



Przyznaje, że „w Kościele są święci i grzesznicy, ludzie dobrzy i zepsuci”. Dlatego niepokoi go raczej „Kościół znieczulony światowością”, daleki od problemów ludzi.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/