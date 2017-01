Muzea Watykańskie można już zwiedzić wirtualnie

Wirtualne zwiedzanie Muzeów Watykańskich umożliwia nowa strona internetowa papieskich zbiorów. "Tym samym wyszliśmy naprzeciw życzeniu papieża Franciszka, który opowiada się za dostępem do Muzeów dla wszystkich" - powiedziała ich nowa dyrektor, Barbara Jatta.

Wyraziła nadzieję, że wirtualne odwiedziny, jak i zwiedzanie na miejscu "prowadzą do piękna i wiary". Zaznaczyła, że Muzea Watykańskie są synonimem tradycji i innowacji.

Całkowicie przeprojektowana strona internetowa zawiera informacje na 12 955 stronach o dziełach sztuki i tle historycznym w kilku językach. Dostępne są zdjęcia i opisy ponad 600 eksponatów i 57 filmów video.



Informacje na temat godzin otwarcia można znaleźć na stronie głównej, a także link umożliwiający zamówienie biletów online pod tym adresem.



Włoszka, Barbara Jatta, urodziła się w Rzymie 6 października 1962 r. Studiowała literaturę i historię sztuki, a także zdobyła dyplom archiwisty. Wykładała historię sztuk graficznych na uniwersytetach w Rzymie i Neapolu. Od 1996 r. pracowała w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. W 2010 r. została wicedyrektorką Muzeów Watykańskich.



Watykański kompleks znajduje się na czele najczęściej odwiedzanych muzeów sztuki na świecie. Zbiory watykańskie wywodzą się z prywatnej kolekcji kardynała Giuliana Della Rovere, przeniesionej do pałacu papieskiego i wystawionej w ogrodach Belwederu w roku 1503, kiedy kardynał obrany został papieżem i przyjął imię Juliusza II. Były one uzupełniane przez jego następców. Uporządkowane w XVIII i XIX w., obejmują obecnie m.in.: Kaplicę Sykstyńską, Pinakotekę z XVIII w., której założycielem był Pius VI; założone przez Klemensa XIV, a udostępnione w 1787 r. przez Piusa VI Museo Pio-Clementino, z ekspozycją rzeźby antycznej (m.in. słynne dzieła: Grupa Laokoona, Apollo Belwederski); Museo Chiaramonti z początku XIX w., powołane do życia przez Piusa VII, zawierające również zbiory sztuki antycznej; muzea sztuki etruskiej z 1836 r. i egipskiej z 1839 r., założone przez Grzegorza XVI, oraz muzeum misyjno-etnologiczne, które w 1926 r. założył Pius XI.



Integralną część Muzeów Watykańskich stanowi Biblioteka Watykańska, w obrębie której funkcjonuje m.in. gabinet medali oraz muzeum sztuki chrześcijańskiej z 1756 r. i świeckiej z 1761 r. (tzw. Sacro i Profano - założone przez Benedykta XIV i Klemensa XIII). Sztuka chrześcijańska eksponowana jest również w muzeum sztuki wczesnochrześcijańskiej (założonej przez Piusa IX w 1854 r.) i galerii nowoczesnej sztuki sakralnej (założonej przez Pawła VI w 1973 r.).

