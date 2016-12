Para prezydencka zachęca do udziału w akcji Caritas Polska

ar, prezydent.pl / bd, Warszawa, 2016-12-22

- Otwórzmy serca i podzielmy się tym, co mamy, z ubogimi dziećmi. One same nie mogą jeszcze mierzyć się z przeciwnościami losu. Potrzebują opieki i pomocy nas, dorosłych – tak prezydent RP z małżonką zachęcają do udziału w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Caritas, dzięki której co roku z pomocy korzystają tysiące dzieci, podopiecznych fundacji.

- Zgodnie z polską tradycją podczas wieczerzy wigilijnej stawiamy na stołach dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Ten piękny zwyczaj jest świadectwem naszej solidarności z bliźnimi w potrzebie – powiedziała pierwsza dama w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



- Ta sama myśl przyświeca Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom – ekumenicznej akcji, w której jednoczą się Polacy różnych wyznań chrześcijańskich. Chcemy dzisiaj zachęcić Państwa do włączenia się w tę inicjatywę – podkreśla prezydent Andrzej Duda.



- Niech świece Caritas, płonące w naszych domach, będą symbolem ciepła i otuchy, którymi pragniemy ich obdarzyć. Niech będą znakiem miłości i nadziei – dodaje prezydent Polski.



Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płoną świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Polacy nabywając je, wspierają dzieci z ubogich rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Obecnie Caritas rozprowadza w Polsce ok. 3 mln świec. Pozyskane wpływy przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach oraz na pomoc edukacyjną. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy. W tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

