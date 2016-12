Nowy cykl o. Szustaka - Pszczoła

bd (KAI), Warszawa, 2016-12-27

Poranki Słowem Zaczynane, Czyli Zachęty Od Łojca Adama - PSZCZOŁA. Nowa seria bardzo wczesno-poranna, czyli jedna albo dwie minuty ze Słowem. Na razie 5 odcinków na próbę, dajcie znać co Wy na to.

