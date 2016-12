Otwarto wystawę prac Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta

pra / mz, Kraków, 2016-12-23

Fot. pixabay.com

Obrazy olejne, akwarele i szkice - łącznie 62 dzieła oraz liczne osobiste pamiątki po Adamie Chmielowskim można od dziś oglądać na wystawie otwartej w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie z okazji 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta.

„Jego obrazów skopiować się nie da i nie da się ich nawet dobrze sfotografować. Gdyby ktoś chciał skopiować obrazy, musiałby skopiować życie, a tego się zrobić nie da” – powiedział bp Grzegorz Ryś, który w imieniu metropolity krakowskiego otworzył wystawę poświęconą Adamowi Chmielowskiemu – św. Bratu Albertowi.

„Św. Brat Albert był dobrym artystą – mówił ks. Andrzej Nowobilski. - Jak wiemy z wielu wypowiedzi z tamtych czasów był bardzo cenionym malarzem, wielu korzystało z jego rad i konsultacji” – dodawał dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego i podkreślał, że Adam Chmielowski finalnie odkrył inne powołanie i zaczął „malować czynem człowieka biednego, sponiewieranego, bezdomnego”.

„Jego obrazy ukazują bardzo długą drogę poszukiwań woli Bożej, poszukiwań odpowiedzi na pytanie czego oczekuje od niego Pan Bóg” – mówiła matka Teresa Maciuszek, przełożona generalna sióstr albertynek. Na wystawie znajdują się obrazy z początkowego okresu twórczości Adama Chmielowskiego – pejzaże i portrety a także dzieła o tematyce religijnej a nawet te, które przedstawiają przeżycia mistyczne artysty.

Obrazem otwierającym wystawę jest najbardziej znane dzieło św. Brata Alberta, uważane za najlepsze w jego dorobku artystycznym – Ecce Homo. „Tego obrazu nie wolno nam tylko oglądać. Przed tym obrazem należy kontemplować miłość Boga do człowieka” – mówiła matka generalna.

Na wystawie zgromadzono wszystkie znane dzieła Adama Chmielowskiego – łącznie jest ich 62. „Są obrazy olejne, akwarele i szkice a także mało pokazywana dotąd dzieła” – mówi s. Bernardyna Kostka. Albertynka dodała, że Adam Chmielowski był „mistrzem pędzla i świetnym kolorystą”, co widać chociażby na obrazie „Park krakowski”.

Obrazy wypożyczone zostały ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz udostępnione przez osoby prywatne.

Uzupełnieniem ekspozycji są pamiątki związane ze świętym Bratem Albertem – m.in. jego paleta malarska czy proteza nogi.

Wystawie towarzyszy katalog – album wszystkich dzieł z wystawy.

Głównej ekspozycji towarzyszy dodatkowo wystawa prac inspirowanych życiem i twórczością Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta. Składają się na nią obraz sześciorga artystów, którzy we wrześniu wzięli udział w plenerze artystycznym w Igołomi – miejscu urodzin Adama Chmielowskiego, gdzie znajduje się także dom pamięci po świętym.

Wystawa potrwa do 30 marca 2017 r. i zorganizowana została w związku z ustanowieniem roku 2017 przez Sejm RP Rokiem Adama Chmielowskiego – świętego Brata Alberta w 100 rocznicę śmierci „Biedaczyny z Krakowa”. Patronat honorowy nad wystawą objął Prezydent RP Andrzej Duda.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/