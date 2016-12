Sylwestrowe propozycje od katolickich wspólnot

Fot. pixabay.com

Wielu katolików decyduje się na powitanie Nowego Roku podczas sylwestrowych imprez organizowanych przez wspólnoty i stowarzyszenia katolickie.

Niektórzy na przełomie roku planują rekolekcje. Stałym elementem takich inicjatyw jest Msza św. odprawiana przed rozpoczęciem zabawy lub zaraz po północy.

Na sylwestrowy bal, jak co roku, zaprasza Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo - Czeka na Was szampańska zabawa do białego rana! Niesamowita muzyka, doborowe towarzystwo i pozytywne emocje sprawią, że impreza ta będzie niezapomniana - zachęcają organizatorzy na swojej stronie internetowej.



Przed balem, o godzinie 19:00, odbędzie się Msza św. w kościele pw. Bogurodzicy Maryi w Warszawie. Później przy ulicy Powstańców Śląskich rozpocznie się zabawa. Do tańca zagrzewać będzie DJ Remi wraz z wodzirejką Andżeliką. Impreza, oprócz szampana o północy jest całkowicie bezalkoholowa. Obowiązują stroje wieczorowe.



Tradycyjnie wspólnota Lednica 2000 zaprasza do udziału w Sylwestrze na Jamnej. Świętowanie rozpoczyna się tam już 28 grudnia i potrwa do 1 stycznia.



- Każdy znajdzie coś dla siebie! Niezwykły charakter tego miejsca, wspólna modlitwa, rozmowy przy herbacie i kominku, wieczorne zabawy i integracje. Nie zabraknie warsztatów, wykładów, konferencji. Ogarniemy myślą o. Jana W. Górę i Romana Brandstaettera. Lednickim zwyczajem będziemy razem śpiewać, kolędować i tańczyć! - zachęca Dominika Chylewska z Ruchu Lednickiego.



Główną ideą Sylwestra na Jamnej jest wejście w Nowy Rok zawierzając się Matce Boskiej Niezawodnej Nadziei. Bal sylwestrowy poprowadzi Wodzirej Lednicki Bartosz Cibor. - Świętujemy do białego rana! - czytamy na witrynie wydarzenia.



Do zabawy w rytmie muzyki z lat 80 . i 90. zachęca Duszpasterstwo Św. Anny ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Przed imprezą odbędzie się noworoczna Msza św. w Kościele św. Anny w Warszawie, następnie młodzi udadzą się na zabawę do budynku Caritas na Krakowskim Przedmieściu, gdzie o oprawę muzyczną zadba DJ Miro.



W cenie biletu organizatorzy zapewniają zabawę taneczną do godz. 4:00 nad ranem, konkursy, poczęstunek (w tym dwa ciepłe posiłki), szampańskie przywitanie Nowego Roku na Pl. Zamkowym oraz niezapomniane chwile uwieńczone na fotografiach.



- Porywająca muzyka, wartościowi ludzie, zabawa do rana, czego jeszcze Ci potrzeba, żeby się zakochać? Przyjdź, spotkaj swoją drugą połówkę - zachęcają twórcy portalu chrzescijanscysingle.pl, którzy przygotowali specjalnego Sylwestra dla osób wierzących, poszukujących miłości.



W programie m.in. zabawy integracyjne, impreza taneczna, koncert życzeń z dedykowanymi piosenkami oraz moc konkursów z nagrodami. Noworoczna zabawa odbędzie się przy ulicy Marszałkowskiej 34 w Warszawie.

