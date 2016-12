Uroczystości pogrzebowe polskiego kierowcy

lk / wer, Banie, 2016-12-29

Fot. pixabay.com

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego polskiego kierowcy Łukasza Urbana odbędą się w piątek w Baniach k. Gryfina.

Mszy św. pogrzebowej w miejscowym kościele parafialnym będzie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryk Wejman. Mężczyzna zginął 19 grudnia w Berlinie po tym, jak tunezyjski terrorysta wykorzystał ciężarówkę Polaka, by wjechać w tłum ludzi zgromadzonych na bożonarodzeniowym jarmarku.

Msza święta rozpocznie się o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Baniach. Będzie jej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryk Wejman.

Złożenie ciała śp. Łukasza Urbana odbędzie się na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

W rozmowie z KAI ks. Dariusz Siek, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Baniach powiedział, że śp. Łukasz Urban mieszkał z rodziną w sąsiednim Rożnowie i uczęszczał do kościoła parafialnego w pobliskim Lubanowie. Zgodnie z wolą rodziny pogrzeb odbędzie się jednak w Baniach.

- To jest dla nas wielkie doświadczenie, dla wielu mieszkańców parafii wielkie przeżycie - powiedział KAI ks. Siek.

Trumna z ciałem polskiego kierowcy zostanie przywieziona o godz. 11.00. Zmarłego tragicznie pożegnają także koledzy i przyjaciele, kierowcy z firmy spedycyjnej, w której pracował oraz całej branży przewozowej.

Pierwsze pożegnanie kierowcy odbędzie się jeszcze w czwartek w Szczecinie. W ostatniej drodze mężczyźnie będzie prawdopodobnie towarzyszył konwój zorganizowany przez środowisko kierowców z branży transportowej.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, koszty pogrzebu pokryje Skarb Państwa na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, ze środków będących w jego dyspozycji, za uprzednią zgodą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Łukasz Urban zginął 19 grudnia w Berlinie. Jego zabójcą był Tunezyjczyk Anis Amri. 24-latek wykorzystał ciężarówkę Polaka, by dokonać ataku na placu Breitscheidplatz. Terrorysta wjechał nią w tłum ludzi, zgromadzonych na bożonarodzeniowym jarmarku. Zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/