Sukces programu "Rodzina Rodzinie"

mip, ar (KAI/Caritas) / wer, Warszawa, 2016-12-31

Fot. pixabay.com

Ponad 1,1 tys. rodzin syryjskich poszkodowanych w wojnie zostało objętych opieką przez Polaków biorących udział w programie "Rodzina Rodzinie" - informuje Caritas Polska.

Wśród darczyńców znalazło się ponad 3,7 tys. podmiotów, m.in. rodzin, szkół, organizacji i osób indywidualnych.

Pierwszym darczyńcą obejmującym pomocą syryjską rodzinę w Aleppo został przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, którego nazwisko otwiera listę darczyńców. Jest ona dostępna na stronie internetowej projektu: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/. Tam można również znaleźć informacje o rodzinach, które czekają na wsparcie.



"Każdy użytkownik internetu może poznać ich krótkie historie i podjąć się ich półrocznego wsparcia" - wyjaśnia Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska.



Według statystyk Caritas w akcję od początku października włączyło się 108 parafii, 20 zgromadzeń zakonnych, 45 organizacji i wspólnot kościelnych, sześć szkół oraz sześciu biskupów. Łącznie w projekt zaangażowanych jest ponad 3,7 tys. podmiotów: rodzin, organizacji, czy osób indywidualnych.



Program "Rodzina Rodzinie" polega na objęciu materialnym wsparciem konkretnej rodziny, która potrzebuje pomocy. Przekazane środki służą na pomoc żywnościową, opiekę zdrowotną, edukację, schronienie i artykuły nieżywnościowe.



- Inicjatywa „Rodzina Rodzinie” to - jak podkreśla dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz - realna odpowiedź na apel papieża Franciszka o przyjęcie rodzin syryjskich przez parafie. Dzięki temu programowi wsparciem objęte mogą zostać trzy kategorie rodzin: osoby mieszkające w Aleppo w Syrii, uchodźcy syryjscy w Libanie oraz będący w nędzy z powodu zapaści spowodowanej kryzysem uchodźczym Libańczycy.



Do udziału w akcji zachęcają polscy biskupi. Z apelem do wiernych o pomoc syryjskim rodzinom zwrócił się również metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.



W inicjatywę włączyć się mogą polskie rodziny, parafie, diecezje, środowiska czy firmy oraz inne instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny. Darczyńcy mogą objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych.



Partnerami w programie są: Caritas Liban oraz misja sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi działająca w Aleppo.





