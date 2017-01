Walka gangów w brazylijskim więzieniu

RV / bd, Manaus, 2017-01-04

Fot. pixabay.com

„Kościół z Manaus wyraża wielkie ubolewanie i dogłębny smutek, pozostajemy wszyscy zjednoczeni w modlitwie” oświadczył tamtejszy biskup pomocniczy, Jose Albuquerque de Araújo.

Brazylijski hierarcha odpowiedział tak na tragiczne wydarzenie poprzedzone walkami między gangami buntu w miejscowym więzieniu, w wyniku którego śmierć poniosło prawie 60 osób. Potyczki, wszczęte w Nowy Rok, trwały aż 15 godzin. W reakcji archidiecezja „nawołuje do mówienia «nie» przemocy”.



Bp Araújo dodał, że Kościół wie o wielkich wyzwaniach i trudnościach, z jakimi borykają się placówki penitencjarne w Brazylii. Podkreślił, iż należy znaleźć ich rozwiązanie oraz sposób na wprowadzenie tam pokoju. Trzeba bowiem zapewnić bezpieczeństwo więźniom będącym często ofiarami takiej przemocy ze względu na ich samych, jak i na ich rodziny.

