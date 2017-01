Liczne powołania kapłańskie w Bangladeszu

kg (KAI/AsiaNews) / bd, Natore, 2017-01-05

Fot. pixabay.com

W 2016 Kościół katolicki w Bangladeszu otrzymał 13 nowych kapłanów, a tamtejsze seminaria duchowne są pełne młodych ludzi, kandydatów do przyjęcia tego sakramentu.

Ostatnie w ub.r. święcenia przyjął 30 grudnia w kościele Bonpara w powiecie Natore w północno-zachodniej części kraju ks. Mintu Gervas Rozario. Uroczystość ta zgromadziła 40 księży i prawie 500 wiernych i była wielkim wydarzeniem dla miejscowej wspólnoty wiernych.

"Poczułem w sobie powołanie Boże i dziś moje marzenie spełniło się dzięki pomocy mych rodziców i wychowawców. Dziękuję im wszystkim i proszę, aby modlili się o moje życie kapłańskie" - powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews wzruszony neoprezbiter. Na kapłana wyświęcił go, noszący to samo nazwisko, biskup diecezji Rajshahi - Gervas Rozario.



Jeszcze inny ich imiennik - ks. Emmanuel Kanon Rozario, rektor jedynego w kraju wyższego seminarium duchownego pw. Ducha Świętego, oświadczył, że 13 nowych kapłanów "będzie miało do odegrania ważną rolę w naszej wspólnocie katolickiej”. W rozmowie z AsiaNews podkreślił, że w ostatnich latach w Bangladeszu występuje wyraźny wzrost powołań męskich, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w Europie i w Ameryce Północnej. "Nasze seminaria [wyższe i niższe] są pełne młodych ludzi, a coraz większa liczba młodzieńców podejmuje życie zakonne" - oświadczył z entuzjazmem ks. rektor. Dodał, że wielu tutejszych księży wyjeżdża na misje za granicę i np. niedawno dwaj biskupi chińscy poprosili o przysłanie im misjonarzy właśnie z Bangladeszu.



Jednocześnie ks. Kanon Rozario zaznaczył, że w przyszłości liczba duchownych i seminarzystów może się zmniejszyć w związku z kryzysem rodziny i spadkiem urodzeń. "Małżeństwa mają dzisiaj niewiele dzieci. Widać to już w nowicjatach i w domach formacyjnych sióstr, które są prawie puste. W szkołach nie ma już wystarczającej liczby dziewcząt" - stwierdził z ubolewaniem kapłan.



Nawiązując do tej sytuacji, bp Rozario w kazaniu podczas Mszy św. połączonej ze święceniami wezwał katolików, aby "zachęcali swych synów do wstępowania do zakonów i do ratowania Kościoła".



Bangladesz jest krajem w zdecydowanej większości muzułmańskim. Chrześcijanie stanowią tam znikomą mniejszość: około 0,6 proc. na ponad 160 mln mieszkańców. Najliczniejsza wśród nich jest wspólnota katolicka, licząca prawie 600 tys. wiernych. W tym gronie jest od niedawna 1 kardynał, poza tym ok. 500 księży i ponad 1000 sióstr zakonnych.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/