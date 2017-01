Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego przygotowuje się do stulecia

mag / wer, Warszawa, 2017-01-07

Fot. samarytankiosb.pl

Zawsze nieście innym światło Bożej Miłości - życzył Siostrom Benedyktynkom Samarytankom Krzyża Chrystusowego bp Marek Solarczyk.

W uroczystość Objawienia Pańskiego zgromadzenie rozpoczęło dziewięcioletnią nowennę przygotowującą do jubileuszu stulecia swojego powstania. Przyświecają jej słowa "Przypatrzcie się siostry powołaniu waszemu". Obchody zainaugurowała Msza św. w Domu Generalnym Zgromadzenia w Niegowie pod Warszawą.

W czasie liturgii bp Marek Solarczyk życzył siostrom by czas nowenny stał się dla nich okazją do odnowienia relacji z Chrystusem i nowego spojrzenia na swój charyzmat. - Niech to będzie czas Bożego błogosławieństwa, który odnowi w was radość z drogi powołania i pozwalając odkryć otrzymane od Pana dary, które was ubogacają pomagając wyjść z orędziem miłości do współczesnego świata - życzył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Zwrócił również uwagę, że charyzmatem zgromadzenia wpisuje się w orędzie fatimskie, które jest wielkim wezwaniem do modlitwy, pokuty i wynagrodzenia za grzechy.

- Wasza założycielka Sługa Boża Matka Wincenta Jaroszewska nieustająco przypominała i zachęcała by w tym świecie, który niesie tyle niechęci i wrogości znalazły się osoby które będą niosły jedność, zrozumienie i miłość, ale przede wszystkim będą potrafiły wyrównywać rachunek duchowych darów poprzez postawę wynagrodzenia za słabości innych - zauważył kaznodzieja.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zostało założone przez Sługę Bożą Jadwigę Jaroszewską, która przyjęła imię s. Wincenta. 6 stycznia 1926 roku rozpoczęła ona pracę wśród kobiet przymusowo leczonych na oddziale wenerycznym w warszawskim szpitalu św. Łazarza przy ul. Książęcej 2.

Założone przez nią zgromadzenie na prawie diecezjalnym zatwierdzono 8 grudnia 1932 r., a na prawie papieskim 5 kwietnia 1974r. Aktualnie liczy ono 160 sióstr i posiada 15 domów zakonnych. Siostry pełnią posługę w domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz w domu samotnej matki.

W 1998 roku siostry podjęły również pracę wśród dzieci specjalnej troski w domu dziecka na Białorusi.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej siostry prowadzą między innymi Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci z upośledzeniem umysłowym w Niegowie.

