2 tys. kibiców na dorocznej patriotycznej pielgrzymce

it / wer, Częstochowa, 2017-01-08

Fot. Artur Nowacki / flickr

Z udziałem ok. 2 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 9. Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców.

Tegoroczne spotkanie było hołdem dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w 75. rocznicą powstania tej organizacji i przypomnieniem postaci tzw. bł. „Piątki Poznańskiej”, czyli wychowanków salezjańskich zaciętych na gilotynie przez Niemców w 1942 r. Sympatycy różnych drużyn sportowych modlili się nade wszystko w intencji naszej Ojczyzny.

Jak podkreślił ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin, organizator spotkania, pielgrzymka nazywana jest patriotyczną, bo tym co łączy wszystkich kibiców jest miłość do Ojczyzny. - Patriotyzm jest taką przestrzenią, która jednoczy kibiców wokół wspólnej idei, pomimo codziennych animozji, różnych sympatii, które są w sporcie sprawą normalną. Ta troska o Ojczyznę jest takim dobrem wspólnym, która potrafi jednoczyć - podkreślił kapłan.

Ks. Wąsowicz dodał, że „jedna jest Polska, a Jasna Góra jest miejscem szczególnym, gdzie nasze serca mocniej biją, gdzie od zawsze Polacy spotykali się w ważnych dla nich momentach, a dla kibiców pielgrzymka jest ważnym momentem”.

Sami kibice podkreślają, że wbrew pozorom łączy ich bardzo wiele. - Przede wszystkim miłość do Ojczyzny, patriotyzm – powiedział kibic Lechii Gdańsk, Patryk Pawłowski. Inny z uczestników pielgrzymki, fan Śląska Wrocław dodał, że przyjechał tu z kolegami, by solidaryzować się, by stworzyć wspólnotę i zapewnić, że wciąż będzie bronić wartości patriotycznych. Przedstawiciel kibiców Lecha Poznań, Lech Marczuk podkreślił z kolei, że jego zdaniem „tylko miłością i jednością, wspólną modlitwą można budować nasz kraj”.

W tym roku motywem Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców była 75. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych, a gościem spotkania - prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

O miłości do Polski i zapomnianych wielkich bohaterach narodowych mówił ks. Wąsowicz w kazaniu, które wygłosił w Kaplicy Matki Bożej podczas Mszy św. celebrowanej w południe. Ta Eucharystia zainaugurowała jasnogórskie spotkanie kibiców.

- Podobnie jak patroni tegorocznej pielgrzymki - żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i błogosławiona „Piątka Poznańska” męczenników II wojny światowej - nie chcemy Polski bez Boga i religii, chcemy chrześcijańskiej Europy – mówił w kazaniu ks. Jarosław Wąsowicz. Podkreślił, że „tylko odwołanie się do fundamentalnych wartości, które kształtowały tożsamość Starego Kontynentu może pomóc nam dzisiaj obronić się przed unicestwieniem”.

- Z różańcami w ręku, jak chciała Matka Najświętsza w Gietrzwałdzie i Fatimie módlmy się, by Bóg nas ocalił, by ocalił Polskę i Europę – zachęcał kaznodzieja.

W związku z przeżywanym Maryjnym Rokiem Jubileuszowym sportowi fani jasnogórską pielgrzymką rozpoczęli nową inicjatywę Żywy Różaniec Kibiców.

Patronami kibicowskich róż różańcowych będą święci i błogosławieni nie tylko ludzie Kościoła, ale i wielcy patrioci. Za kilka dni ruszy specjalna strona internetowa, przez którą można dołączyć do modlitwy różańcowej.

Kibice liczą, że to jeszcze bardziej ich połączy. - Świat jest bardzo niespokojny, także wiele zła dzieje się w naszej Ojczyźnie. Chcemy taką inicjatywę zapoczątkować i mamy nadzieję, że wielu kibiców odpowie na nią, bo to tylko dziesiątka różańca dziennie, a może zmienić świat - powiedział ks. Jarosław Wąsowicz.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie szalików kibiców zgromadzonych w Kaplicy i na dziedzińcu przed Kaplicą Matki Bożej.

Podczas pielgrzymki odbyła się projekcja filmu pt. „Po drugiej stronie życia”. Opowiada on o historii śp. Andrzeja Duffka, przedsiębiorcy, opozycjonisty w latach 80., który po wypadku w 2003 r. zapadł na dwa miesiące w śpiączkę. Jego wielkim marzeniem była właśnie pielgrzymka kibiców na Jasną Górę.

Na Wałach jasnogórskich i placu przed Szczytem kibice zaprezentują swoje patriotyczne transparenty.

Od dwóch lat na pielgrzymkę przybywają również rodacy z Kresów i kibice z Węgier. W przyszłym roku na jubileuszową pielgrzymkę organizatorzy chcą zaprosić kibiców z całej Europy. Jak zapewniają już rozpoczęli wstępne rozmowy i skierowali pierwsze zaproszenia.

