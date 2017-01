Odpust zupełny z okazji jubileuszu objawień w Fatimie

mz (KAI/RR/AE) / bd, Fatima, 2017-01-10

Fot. pixabay.com

Osoby, które dotrą, w rozpoczętym pod koniec listopada ub.r. jubileuszu stulecia objawień maryjnych w Fatimie, do tej portugalskiej miejscowości, otrzymają odpust zupełny.

Jak poinformowała w komunikacie diecezja Leiria-Fatima, papież Franciszek udzielił odpustu, który będzie można pod kilkoma warunkami uzyskać w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do 26 listopada br.

- Sakramentalna spowiedź, przystąpienie do komunii świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego są warunkami niezbędnymi do uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów przybywających do Fatimy w roku jubileuszu. Pielgrzymi powinni także pobożnie uczestniczyć w jednej z modlitw ku czci Najświętszej Maryi Panny, odbywających się na terenie sanktuarium, odmówić modlitwę Ojcze Nasz i Akt Wiary oraz skierować wezwanie do Matki Bożej Fatimskiej – poinformowała portugalska diecezja.



Ci, którzy nie będą mogli przybyć w roku jubileuszowym do portugalskiego sanktuarium, będą mogli uzyskać odpust zupełny poprzez nawiedzenie wizerunku Matki Bożej Fatimskiej znajdującego się w kościele, kaplicy czy w innym miejscu w dniu 13. każdego miesiąca pomiędzy majem a październikiem 2017 r.



Diecezja Leiria-Fatima poinformowała, że odpust zupełny będą mogli uzyskać również wierni w podeszłym wieku, chorzy lub osoby, które z “z innej poważnej przyczyny” nie będą mogły udać się do miejsc dedykowanych Matce Bożej Fatimskiej, a które “żałują za wszystkie popełnione grzechy”.



Głównym punktem roku jubileuszowego w Fatimie będzie wizyta papieża Franciszka w tej portugalskiej miejscowości. Ma do niej dojść w dniach 12-13 maja br.

