Warszawa, 2017-01-11

Wprowadzona w nowym roku reforma oświaty będzie dla szkół katolickich ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, związanym także z utrzymaniem szkół ponadgimnazjalnych.

Docenić trzeba zaproponowany kierunek wychowawczy oraz zwrócenie uwagi na rozwój osobowy ucznia, co powinno być w kolejnych latach dopracowywane - brzmi stanowisko Rady Szkół Katolickich, które w jej imieniu wystosował przewodniczący RSK ks. Zenon Latawiec.

Reforma oświaty, która wchodzi w życie w 2017 roku, stanowi ogromne wyzwanie także dla szkolnictwa katolickiego, przede wszystkim organizacyjne. Gimnazja katolickie, które powstawały na przestrzeni 17 lat, w 60% funkcjonowały w połączeniu z liceami lub w formule trzech szkół. Stanowią najliczniejszą grupę szkół katolickich z największą liczbą uczniów. W znaczącym stopniu stanowiły w połączeniu z liceami sześcioletnie szkoły z dobrymi wynikami kształcenia opartego na wychowaniu.



Reforma strukturalna w dużej mierze motywuje szkolnictwo katolickie do poszerzenia oferty szkolnictwa podstawowego w miejsce poziomu gimnazjalnego. Będzie to jednak wymagało dodatkowej bazy lokalowej. Dużym wyzwaniem będzie także utrzymanie i rozwój liceów ogólnokształcących bez gimnazjów.



W reformie programowej doceniamy kierunek wychowawczy, także w procesie kształcenia, oraz zwrócenie uwagi na rozwój osobowy ucznia. Bardzo ważne dla dzieci i młodzieży jest zakorzenienie ich w kulturze i dziedzictwie własnego narodu. Ten kierunek został przyjęty w projektach podstaw programowych i trzeba go dopracowywać. Wymaga to nowych form doskonalenia się nauczycieli.



Szkolnictwo katolickie chce być obecne w systemie oświaty z tym wszystkim, co jest jego misją. I dlatego podejmie trud odpowiedzialnego wdrażania reformy.



Ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich



Szkolnictwo katolickie w Polsce obejmuje sieć szkół prowadzonych przez tzw. kościelne osoby prawne (zgromadzenia zakonne, diecezje lub parafie), bądź przez różne stowarzyszenia i fundacje, a także przez osoby prywatne. Zrzeszone jest w Radzie Szkół Katolickich będącej jednostką organizacyjną erygowaną w 1994 r. przez Episkopat Polski. Rada wspiera szkoły w zakresie organizacyjno-prawnym i formacyjnym m.in. przez szkolenia kadr kierowniczych w zakresie zarządzania oświatą. Z uwagi na ciekawy program edukacyjny oraz nacisk na wychowanie, a także rozszerzona oferta językowa oraz dodatkowe zajęcia, szkoły katolickie cieszą się renomą i zaufaniem rodziców.



W PRL przetrwało ledwie kilka renomowanych żeńskich liceów prowadzonych m.in. przez nazaretanki, niepokalanki, zmartwychwstanki, urszulanki czy prezentki, a także męskie liceum księży pijarów oraz zasadnicza szkoła zawodowa salezjanów. Rozkwit katolickiego szkolnictwa rozpoczął się po roku 1991, gdy umożliwiły to zmiany prawne, a w szczególności ustawa o systemie oświaty. Od tego czasu trwa stały wzrost liczby szkół katolickich w Polsce.



Z danych Rady Szkół Katolickich wynika, że w 2015 r. działało w Polsce 610 katolickich placówek oświaty: 194 szkoły podstawowe, 209 gimnazjów, 134 licea ogólnokształcące oraz 73 szkoły innego typu: zawodowe, artystyczne oraz technika. Uczy się w nich łącznie 66 tys. 365 uczniów.

