Prześladowania chrześcijan stale się nasilają. Ponad 215 mln z nich doświadcza na co dzień poważnych represji. W ubiegłym roku zginęło za swą wiarę co najmniej 1207 wyznawców Chrystusa, zaatakowano 1329 kościołów.

Głównymi sprawcami prześladowań nadal pozostają islamiści. Dane te zamieściła w swym najnowszym, dorocznym raporcie międzynarodowa protestancka organizacja Open Doors, śledząca na bieżąco sytuację chrześcijan na całym świecie. Jej ranking obejmuje 50 państw.

Jak co roku sporządzono też listę najbardziej niebezpiecznych dla nich krajów. Na pierwszym miejscu po raz piętnasty znalazła się Korea Północna. Na skutek komunistycznych represji wszyscy chrześcijanie, których liczbę ocenia się na ok. 200 tysięcy, żyją tam w podziemiu i pozostają odcięci od świata. Poza tym w pierwszej dziesiątce znalazło się 8 państw islamskich; na drugim miejscu wymieniono Somalię, na trzecim - Afganistan, a kolejne miejsca zajęły Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran i Jemen.



Państwa rządzone przez muzułmanów przeważają też w następnych dziesiątkach, np. w drugiej jest ich 7, a w trzeciej - 6.



Najnowszy raport Open Doors zwraca też uwagę na niebezpieczne tendencje w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Sytuacja tamtejszych chrześcijan stale się pogarsza, zwłaszcza w takich krajach, jak Indie, Bangladesz, Laos, Bhutan czy Wietnam. Dokument ten zawiera nie tylko spis państw, ale także - w sposób udokumentowany - rozmiary i siłę prześladowań.



Ten Światowy Indeks Prześladowań jest dziełem międzynarodowej, niezależnej grupy ekspertów przy ogromnym zaangażowaniu chrześcijan zamieszkujących kraje, uwzględnione w tym wykazie.



Organizacja chce w ten sposób - jak pisze - dotrzeć do wielu osób z wolnego świata, aby modlili się za prześladowanych i w przyszłości wstawiali się za nich. "W tych sprawach nie możemy pozwolić sobie na brak jedności, kłótnie, waśnie i spory. Musimy stanąć do walki, jako dobrzy słudzy Świętego Boga otaczając naszych braci swoimi modlitwami i czyniąc wszystko, aby wesprzeć ich w cierpieniu" - stwierdzili autorzy raportu.



