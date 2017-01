Nagraj film dla kard. Dziwisza

luk / mz, Kraków, 2017-01-13

Fot. pixabay.com

Powstaje video-podziękowanie dla kardynała Stanisława Dziwisza. Do akcji może dołączyć każdy – filmy ze słowami wdzięczności dla ustępującego metropolity krakowskiego można przesyłać do 16 stycznia.

Akcja została zainicjowana na jednej z podstron portalu Światowych Dni Młodzieży. Jak wyjaśniają organizatorzy – wolontariusze ŚDM – w ten właśnie sposób chcą podziękować kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który w styczniu kończy swoją posługę metropolity w archidiecezji krakowskiej.

„Pomyśleliśmy, że w młodych jest potencjał na coś o wiele większego niż kwiaty czy zdjęcia. Stąd pomysł na zbiór wideo! W dobie mediów społecznościowych i smartfonów każdy z nas jest w stanie coś takiego wyjątkowego zrobić” – tłumaczy Ewa Korbut, wolontariusz rekolekcji "Ogień dla nas i całego świata".

To właśnie podczas kolejnej odsłony kontynuacji ŚDM-owych rekolekcji, 21 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zostanie zaprezentowany ten wyjątkowy prezent. Do tej pory kard. Dziwisz zawsze odwiedzał gromadzących się na spotkaniach z tego cyklu – tym razem młodzież chce być przygotowana i podziękować swojemu pasterzowi.

„Zachęcamy każdego do nagrania osobistego filmu. Można to zrobić samemu, można z rodziną, można we wspólnocie czy duszpasterstwie. Pragniemy, by kardynał Dziwisz zapamiętał jak jesteśmy mu wdzięczni!” – podkreśla Korbut.

Krótkie, 15-20-sekundowe filmiki ze słowami wdzięczności dla kard. Dziwisza należy przesłać przez stronę internetową www.dziekujemykardynalowi.krakow2016.com. Organizatorzy proszę jedynie o nagrywanie materiału w cichym miejscu, by posiadał dobrą jakość dźwięku. Nagrania można również udostępniać w serwisach społecznościowych z oznaczeniem #DziękujemyKardynałowi.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/