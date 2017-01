Jubileuszowe obchody 20. Dnia Judaizmu w Kielcach

Nabożeństwo biblijne w bazylice, modlitwa i spotkania w historycznych punktach miasta, panele dyskusyjne w seminarium, wystawy, wspomnienia oraz obecność wyjątkowych gości, m.in. rabina Abrahama Skórki z Buenos Aires, Naczelnego Rabina RP – Michaela Schudricha, biskupów: Mieczysława Cisło, Rafała Markowskiego oraz Jana Piotrowskiego – tak w Kielcach zapowiadają się centralne obchody organizowanego w Polsce po raz 20. Dnia Judaizmu, we wtorek 17 stycznia.

- Budowanie wzajemnego braterstwa w oparciu o to, co w wierze mamy wspólne, wymaga otwarcia, woli wyjścia naprzeciw, wzajemnego poznawania i zaufania – czytamy o tym w przesłaniu Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, które podpisali bp. Rafał Markowski i bp Mieczysław Cisło – obecny i poprzedni przewodniczący Komitetu. Debatom i spotkaniom tegorocznego Dnia Judaizmu towarzyszy cytat z proroka Jeremiasza: Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jer. 20,7).

Główne elementy programu

Centralne obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się o godz. 9. 30 w Urzędzie Miejskim w Kielcach od konferencji prasowej wprowadzającej w wydarzenie.

Z kolei spotkanie pod Pomnikiem „Menora” przy Al. IX Wieków Kielc będzie służyło wspomnieniu Żydów zamordowanych podczas pogromu kieleckiego. Tam modlitwy poprowadzą: bp Jan Piotrowski i Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski.

Następnie przewidziane jest przejście zgromadzonych na ul. Warszawską 17, pod budynek dawnej synagogi. Tam, przy tablicy „Pamięci 27 tys. Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez Niemców w latach 1939 - 1944 w Kielcach, Treblince i innych obozach zagłady" oraz przy Murze Pamięci "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata" – nastąpi krótkie wspomnienie zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Od godz.11. 45 do 14 w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbędą się wykłady i panel dyskusyjny.

Wykład wygłosi gość specjalny wydarzenia - rabin prof. Abraham Skórka – rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i rabin gminy żydowskiej Benei Tikva. Rabin powie nt. „Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie”.

Przewidziano także panel dyskusyjny wokół tematu Dnia Judaizmu 2017. Jego uczestnicy to:

bp dr Mieczysław Cisło, bp dr hab. Rafał Markowski, prof. dr hab. Sławomir Żurek

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, rabin Małgorzata Kordowicz.

Moderatorem panelu jest odpowiadający za wydarzenie w imieniu biskupa kieleckiego,

ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL.

Jednym z najważniejszych punktów Dnia Judaizmu jest nabożeństwo biblijne w bazylice katedralnej. W Muzeum Diecezjalnym będzie udostępniona okolicznościowa wystawa.

Ostatni punkt programu obchodów to żydowska modlitwa wieczorna: „Wieczór psalmów” – w interpretacji żydowskiej i chrześcijańskiej, o godz. 19.30, na scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Znaczenie Dnia Judaizmu

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został zainspirowany i ustanowiony w 1997 r. przez Konferencję Episkopatu, a po raz pierwszy obchodzono go w styczniu 1998 r. Rokrocznie jego centralne obchody odbywają się w innym mieście Polski. Towarzyszą mu lokalne obchody w poszczególnych diecezjach.

"Wewnątrzkościelny Dzień Judaizmu – zgodnie z intencją biskupów – ma pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (św. Jan Paweł II). Można więc mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać braćmi, jak to określił św. Jan Paweł II: „starszymi braćmi w wierze”, a papież Benedykt XVI: „naszymi ojcami w wierze” - wyjaśnia w tegorocznym przesłaniu Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

"Wobec Żydów, my chrześcijanie zostaliśmy obciążeni winą niechęci i dyskryminacji, uprzedzeń i obojętności, milczenia, a nawet udziału w ich cierpieniu. Dlatego w duchu soborowego dokumentu powtarzamy słowa skruchy: „Kościół, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo opłakuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom” (Nostra aetate, 4)" - dodaje.

"Hasłem tegorocznego, już 20 Dnia Judaizmu w Polsce są słowa z Księgi Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (20,7). Przywołują one nie tylko dramatyzm Jeremiaszowego prorockiego powołania, lecz także tragizm losu całego narodu, ze świadomością Bożego wybrania z jednej strony, a zbiorowym doświadczeniem z drugiej. Można tę sytuację odnieść do wszystkich niewoli wybranego narodu, zwłaszcza do czasu Zagłady" - wyjaśniają biskupi Rafał Markowski i Mieczysław Cisło: były i obecny przewodniczący Komitetu.

