Delegacja biskupów z Europy i Ameryki odwiedziła Strefę Gazy

ts, kg (KAI/KNA) / bd, Jerozolima, 2017-01-14

Fot. pixabay.com

W dniach 12-13 stycznia odwiedziła Strefę Gazy kilkuosobowa grupa biskupów z różnych krajów. Była to wstępna część wizyty, jaką w dniach 14-19 bm. złoży na Bliskim Wschodzie międzynarodowa grupa biskupów i przedstawicieli Kościoła w ramach tzw. Koordynacji – Ziemia Święta, która w tym roku odbywa się już po raz 17.

„Tego, co jest najbardziej dramatyczne, nie widać gołym okiem, ale to czuje się sercem i wynika z rozmów z ludźmi” – powiedział niemieckiej agencji katolickiej KNA jeden z uczestników tego wyjazdu, biskup francuskiej diecezji Evry Michel Dubost. Oznajmił, że obok spotkań z miejscowymi chrześcijanami biskupi odwiedzili też chrześcijańskie ośrodki pomocy, w tym także jedyny szpital katolicki – al-Ahli w Strefie Gazy.



Jego dyrektorka Suhaila Tarazi określiła sytuację w regionie jako dramatyczną. Po trzech wojnach w ciągu sześciu lat zniszczenia widać na każdym kroku. Skutki otoczenia regionu i restrykcyjnych przepisów odczuwają dwa miliony mieszkających tam ludzi. Wzrasta ubóstwo, obecnie 70 proc. mieszkańców Gazy jest skazanych na pomoc z zewnątrz. Kłopoty sprawia zwłaszcza brak energii elektrycznej, która dostępna jest jedynie przez 3-4 godziny dziennie – powiedziała Tarazi.



Na pogorszenie sytuacji skarżyli się też przedstawiciele chrześcijańskich organizacji pomocy. Według Bassama Nassera z amerykańskiej organizacji charytatywnej Catholic Relief Service Izrael z jednej strony pozwala na wwóz np. cementu do odbudowy, ale z drugiej – znacznie trudniej jest otrzymać zezwolenia na wyjazd ze Strefy Gazy. Nasser zwrócił uwagę, że wysokie bezrobocie i zła sytuacja gospodarcza doprowadziły do silnej konkurencji na rynku pracy.



Z kolei katolicki proboszcz z Gazy ks. Mario Da Silva oświadczył, że w 2016 nastąpił dalszy spadek liczby chrześcijan na tym obszarze: „Z 1200 jest ich obecnie niespełna tysiąc”. Wielu wykorzystało zezwolenia na wyjazd na czas Świąt Wielkanocnych: wyjechali na Zachodni Brzeg Jordanu lub do innych krajów i – przynajmniej na razie – nie zamierzają wracać na ziemie otoczone przez Izrael murem od 2007 roku. Liczba katolików w Gazie jest stabilna, parafia ks. Da Silvy liczy obecnie 135 wiernych.



Strefę Gazy odwiedzili m.in. biskupi katoliccy William Nolan (Galloway – Szkocja) i Lionel Gendron (Saint-Jean-Longueuil – Kanada), anglikański Christopher Chessun (Southwark – Anglia), były brytyjski konsul generalny w Jerozolimie – Vincent Dean oraz Bernd Mussinghof z wydziału „Kościół powszechny a migracja” w łonie Niemieckiej Konferencji Biskupiej.



14 stycznia – w przeddzień Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców – rozpoczyna się główna część wizyty w Ziemi Świętej 13-osobowej delegacji Kościołów z 7 krajów Europy oraz z Kanady i Stanów Zjednoczonych; są to głównie hierarchowie katoliccy, ale jednym z członków delegacji jest też wspomniany biskup Chessun z Kościoła Anglii. Przewodniczącym, czyli koordynatorem całego przedsięwzięcia, jest biskup angielskiej diecezji Clifton – Declan Lang.



Program tegorocznej Koordynacji – Ziemia Święta, która potrwa do 19 bm., przewiduje rozmowy z administratorem apostolskim Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy, abp. Pierbattistą Pizzaballą i innymi przedstawicielami miejscowego Kościoła katolickiego. Biskupi spotkają się też z politykami izraelskimi i palestyńskimi, dyplomatami oraz z przedstawicielami lokalnych i międzynarodowych dzieł pomocy, działającymi w Izraelu i Palestynie.



Według organizatorów spotkania i rozmowy mają ukazać m.in. „niekiedy drastyczne i dotkliwe ograniczenia w życiu codziennym Palestyńczyków". Jednym z tematów będą skutki izraelskiego osadnictwa dla przyszłości bezpiecznego i demokratycznego Państwa Izrael.



Te organizowane od 17 lat przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE) międzynarodowe pielgrzymki biskupów europejskich i amerykańskich do Ziemi Świętej mają na celu umacnianie tamtejszych Kościołów i chrześcijan. Przebiegają one pod znakiem "3 P" (z angielskiego): modlitwy (prayer), pielgrzymowania (pilgrimage) i przekonywania (persuasion).

