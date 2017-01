Prezydent Palestyny u papieża

st (KAI) / bd, Watykan, 2017-01-15

23 minuty trwało spotkanie Ojca Świętego z prezydentem Palestyny, Mahmudem Abbasem – podała włoska agencja SIR.

Franciszek przywitał swego gościa po hiszpańsku, wyrażając radość z jego przybycia. Mahmudowi Abbasowi towarzyszyła delegacja około 10-15 osób. Jeden z przybyłych poinformował papieża, że jest żonaty z Argentynką.

Palestyński przywódca przekazał Ojcu Świętemu starożytną ikonę z obliczem Jezusa, kamień z Golgoty pobrany z kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie, DVD z dokumentacją w sprawie trwającej restrukturyzacji bazyliki Narodzenia Pańskiego, książkę zatytułowaną „Palestyna a Stolica Apostolska” o stosunkach dyplomatycznych między obu krajami oraz złotą ikonę Świętej Rodziny.

Natomiast papież przekazał prezydentowi Palestyny medal pamiątkowy Roku Jubileuszowego oraz swoje dwa dokumenty w języku arabskim: encyklikę "Laudato si’" oraz adhortację "Amoris laetitia". Spotkanie łączy się z otwarciem ambasady palestyńskiej przy Stolicy Apostolskiej. Znajduje się ona przy Via di Porta Angelica, w pobliżu placu św. Piotra.

