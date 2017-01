Katolik nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

tom (KAI) / bd, Bruksela, 2017-01-18

Fot. pixabay.com

Deputowani do Parlamentu Europejskiego wybrali 17 stycznia Włocha, Antonio Tajaniego, na przewodniczącego.

Jego poprzednik na tym stanowisku Martin Schulz z Niemiec powiedział, że nowy przewodniczący musi się zmierzyć z następującymi wyzwaniami: „dopasować Europę do procesu globalizacji, wzmocnić praworządność i równowagę między wolnością i bezpieczeństwem". Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zapowiedziała, że z najwyższą uwagą będzie przyglądała się realizacji tych postulatów. Kadencja przewodniczącego PE trwa dwa i pół roku.

W komunikacie COMECE stwierdziła, że z zadowoleniem przyjęła debatę, która miała miejsce między członkami PE w trakcie wyborów. Przypomniano, że posłowie są wybierani co pięć lat w powszechnych wyborach bezpośrednich przez obywateli Unii Europejskiej.



COMECE zwróciła uwagę, że 63-letni Tajani, członek Europejskiej Partii Ludowej (EVP) jako wiceprzewodniczący PE i delegat ds. dialogu z religiami zawsze wykazywał szczególną uwagę i otwarcie na sprawy Kościołów. Był inicjatorem licznych spotkań między wspólnotami religijnymi a instytucjami UE oraz konferencji na temat prześladowania chrześcijan.



COMECE wyraziła nadzieję, że po wyborze nowego przewodniczącego będzie kontynuowany "otwarty, przejrzysty i regularny dialog, zgodnie z Art. 17 Traktatu z Lizbony, tak aby nasze Kościoły mogły wnieść godny wkład w integrację europejską".



Tajani wygrał w czwartej turze wyborów zdobywając 351 głosów i pokonując kandydata socjalistów, swojego rodaka Gianniego Pittellę.



Włoski polityk jest praktykującym katolikiem i wielokrotnie wyrażał swoją wielką atencję dla św. papieża Jana Pawła II.

