Święto Jordanu u grekokatolików

pab / wer, Przemyśl, 2017-01-19

Fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER

Kościół greckokatolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną popularnie Jordanem. Związany jest on z obrzędem poświęcenia wody, który może być sprawowany wieczorem w wigilię święta w cerkwiach.

Uroczysty charakter nabożeństwa miał miejsce 19 stycznia. Wierni najpierw zgromadzili się w świątyniach, a potem udali się nad rzeki na Wielkie Jordańskie Poświęcenie Wody.

Podczas tego obrzędu kapłani wykonują cztery gesty: zanurzają w wodzie trzy trójramienne świeczniki, dotykają wodę dłonią, kierują na nią tchnienie oraz trzykrotnie zanurzają krzyż. Praktykowany jest również zwyczaj wypuszczania w powietrze gołębi, jako symbolu obecności Ducha Świętego.

Poświęconą wodę wierni zabierają ze sobą w celu pokropienia nią swoich domów. Także tej wody używa kapłan w czasie odwiedzin duszpasterskich. Wierni wierzą, że chroni ona od chorób i wszystkiego, co złe.

Przygotowywane jest miejsce, gdzie odbędzie się obrzęd poświęcenia wody. Na specjalnym podeście lub na skraju brzegu rzeki ustawia się ołtarz i krzyż.

W Przemyślu metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz przewodniczył Boskiej Liturgii w archikatedrze greckokatolickiej pw. Jana Chrzciciela o godz. 9.00. Stąd wyruszyła procesja nad San, gdzie nastąpiło poświęcenie wody. W uroczystościach wzięli udział także duchowni i wierni obrządku łacińskiego.

Kościół greckokatolicki w Polsce tworzy metropolia przemysko-warszawska. W jej skład wchodzą dwie diecezje. Archieparchią (archidiecezją) przemysko-warszawską kieruje abp Eugeniusz Popowicz. Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC liczy ona 39,5 tys. wiernych, skupionych w 74 parafiach lub ośrodkach duszpasterskich. Obejmuje ona tereny na wschód od Wisły.

W zachodniej Polsce funkcjonuje eparchia (diecezja) wrocławsko-gdańska, której ordynariuszem jest bp Włodzimierz Juszczak. Posiada ona 56 parafii, zamieszkanych przez 13,3 tys. wiernych.

Kościół ten pozostaje w łączności z papieżem i uznaje jego prymat.

