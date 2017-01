Wierni podziękowali kard. Dziwiszowi

luk / mz, Kraków, 2017-01-21

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

W Sanktuarium św. Jana Pawła II odbyła się Msza św. dziękczynna za posługę kard. Stanisława Dziwisza na urzędzie metropolity krakowskiego. Na Eucharystię przybyli licznie wierni - zarówno świeccy, jak i duchowni oraz osoby konsekrowane.

"Przyjechałam, żeby kardynałowi podziękować. Za jego wielki serce, za jego ogromną pracę, którą wykonał, którą widać zwłaszcza w tym miejscu i za jego wielką służbę dla Jana Pawła II" - powiedziała Ewa Bednarkiewicz, która do Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie przyjechała aż z Warszawy.

Z kolei Grażyna Grzesiak, katechetka z Rusocic podkreśliła, że kard. Dziwisz zawsze kojarzy jej się z papieżem Polakiem. "Ponadto przez te kilka lat czułam jego nieustanne wsparcie duchowe. Bardzo ważne były dla mnie formujące spotkania katechetyczne, na które zawsze do nas przyjeżdżał - miły, serdeczny i pomocny" - opisała.

Kapłani dziękowali hierarsze za nieustanną obecność. "Miałem chyba dwie takie sytuacje, że prosto z ulicy wszedłem do księdza kardynała, bo coś z nim załatwić i omówić. Ta jego dostępność, życzliwość i otwartość dosłownie dla wszystkich jest czymś, co niewątpliwie ściągnęło tutaj ludzi, by dziękować wspólnie za to, co było i prosić za to, co będzie" - przyznał salezjanin, o. Andrzej Gołębiowski.

Podziękować ustępującemu metropolicie przyszły także siostry zakonne. "Dla mnie jako osoby konsekrowanej kardynał jest postacią, która błogosławi i która przypomina swoją posługą treści o powołaniu wypowiadane do zgromadzeń przez św. Jana Pawła II" - wyjaśniła s. Michaela ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Na sobotnią uroczystość przybył także wojewoda małopolski Józef Pilch, który wyraził wdzięczność, że Kraków i Małopolska cały czas była dzięki kardynałowi blisko Kościoła i Jana Pawła II. "Kończy się pewien etap, ale kardynał nie odchodzi. On zawsze będzie z nami. Teraz nawet będzie miał więcej czasu dla nas" - ocenił wojewoda.

Po uroczystościach wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek do nowopowstałego budynku Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

Kard. Stanisław Dziwisz jest 76. biskupem na katedrze św. Stanisława w Krakowie. Został mianowany na urząd metropolity krakowskiego 3 czerwca 2005 r. przez papieża Benedykta XVI. Paliusz otrzymał 29 czerwca, zaś 27 sierpnia odbył się jego liturgiczny ingres do Katedry na Wawelu. 24 marca 2006 r. otrzymał kapelusz kardynalski.

Licząc od dnia ingresu, łącznie z okresem administratury apostolskiej, pełnił urząd metropolity krakowskiego przez 11 lat i 5 miesięcy.

