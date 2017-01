Spotkanie Andrzeja Dudy z polskim duchowieństwem w Ziemi Świętej

Iwona Flisikowska / mz, Jerozolima, 2017-01-22

Fot. Andrzej Hrehorowicz / Kancelaria Prezydenta RP

Niewątpliwie ukoronowaniem trzydniowej podróży Prezydenta Andrzeja Dudy z Małżonką do Izraela i Palestyny było spotkanie z polskim duchowieństwem pracującym na misjach, obejmujących tereny Ziemi Świętej. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Kurii Franciszkańskiej.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Kurii Franciszkańskiej. Prezydencką Parę i zaproszonych gości przywitał wikariusz Kustodii Ziemi Świętej, Ojciec Dobromir Jasztal. Spotkanie miało charakter kameralny w którym wzięło udział m.in. 24 kapłanów pracujących na terenie Kustodii: m.in. Ojciec Elazar Arkadiusz Wroński, posługujący od lat w Betanii, czy Ojciec Franciszek Wiatr, wieloletni przełożony Franciszkanów pracujących w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie, później w bardzo trudnych warunkach w Emaus Qubeibeh, a od kilku lat pełniący misję w Ein Karem, biblijnym miejscu życia rodziców św. Jana Chrzciciela, Elżbiety i Zachariasza. Uroczyste spotkanie Pary Prezydenckiej z polskimi misjonarzami, było też oddaniem szacunku, docenieniem i uhonorowaniem trudnej pracy naszych misjonarzy, jaką jest niewątpliwie działalność duszpasterska na terenie dwóch państw: Izraela i Palestyny. Franciszkanie, księża diecezjalni, którzy przyjeżdżają z Polski na studia do Jerozolimy i Betlejem, a także Siostry Elżbietanki, codzienną, często mozolną pracą starają się przyczyniać do dialogu między trzema wielkimi religiami: chrześcijaństwem, judaizmem i islamem. A także budowaniu pokoju na ziemiach Jezusa.

Ojciec Narcyz Stanisław Klimas, który pracuje w Kustodii już 29 lat i jest archiwistą, pokazywał Parze Prezydenckiej perełki tutejszego, bogatego Archiwum, m.in. dokument z 1667 roku, w którym ówczesny Ambasador Polski w Jerozolimie prosi sułtana, sprawującego władzę na terenie Palestyny, o pomoc i możliwość remontu Bazyliki Grobu Bożego, i pomoc tą otrzymał. Inny polski akcent to pismo, tzw. Regis Pielgrzyma, mówiące o tym, że książę Mikołaj Radziwiłł przekazał na rzecz Kustodii srebrne kielichy. Ciekawym też dokumentem w Archiwum Kustodii jest pismo z 1555 roku, mówiące o przejściu na katolicyzm, trzech muzułmanów z Betlejem.

Fot. Andrzej Hrehorowicz / Kancelaria Prezydenta RP

Przypomnijmy, że Kustodia Ziemi Świętej, to samodzielna jednostka administracyjna, będąca jedną z prowincji Zakonu Braci Mniejszych, Franciszkanów, która obejmuje tereny Bliskiego Wschodu: Izrael, Autonomię Palestyńską, Jordanię, Syrię, Liban, Rodos i Cypr. Siedzibą Kustodii od 1559 roku jest franciszkański klasztor Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie, znanym jako „miejscu na Salwatorze”. Prezydenckiej Parze i towarzyszącemu korpusowi dyplomatycznemu w wizycie w Ziemi Świętej towarzyszył także kapelan prezydencki, Ks. Zbigniew Kras.

Ciekawym zwieńczeniem państwowej wizyty Prezydenta Dudy w Izraelu było spotkanie na temat relacji polsko-izraelskich oraz bezpieczeństwa narodowego, zorganizowanego przez Israel Council on Foreign Relations i Polski Instytut Spraw Zagranicznych. W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił 1000 letnia historię i koegzystencję pomiędzy Polakami i Żydami. Przypomniał też, że ponad 6 tysięcy Polaków to Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, którzy narażając swoje życie ratowali w czasie II Wojny Światowej Żydów. Prezydent też ponownie odniósł się do kwestii kłamstw na temat „obozów śmierci” w Polsce i Holocaustu, podkreślając, że „kto krzywdzi mój naród, krzywdzi i mnie”.

Zdaniem wielu zaproszonych gości w czasie spotkań z Panem Prezydentem, a także zdaniem wielu komentatorów i obserwatorów, była to jedna z najważniejszych i owocnych podróży zagranicznych Prezydenta Andrzeja Dudy z Małżonką.

