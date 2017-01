Paryski Marsz dla Życia

pb (KAI/lapresse.ca/I.Media) / bd, Paryż, 2017-01-23

Fot. pixabay.com

Ulicami Paryża przeszedł 22 stycznia Marsz dla Życia. Według organizatorów wzięło w nim udział 50 tys. osób, przybyłych z całej Francji, według policji było ich pięciokrotnie mniej.

Protestowali oni przeciwko banalizacji aborcji, a także ustawie zakazującej szerzenia w internecie informacji mogących odwieść kobietę od przerwania ciąży.

W pochodzie wzięli udział przedstawiciele obrońców życia z innych państw: Niemiec, USA, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii. Marsz dla Życia wsparł papież Franciszek, co potwierdził w liście do organizatorów tego wydarzenia nuncjusz apostolski we Francji, abp Luigi Ventura. - Poinformowany o Marszu dla Życia, jaki odbędzie się w niedzielę 22 stycznia w Paryżu, papież Franciszek serdecznie pozdrawia uczestników tej manifestacji - napisał dyplomata.



- Kościół nie może przestać być obrońcą życia i nie może zrezygnować z głoszenia, że ludzkie życie powinno być bezwarunkowo chronione od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci - przypomniał abp Ventura słowa papieża Franciszka z jego przemówienia do biskupów niemieckich z 2015 r. Zapewnił, że Ojciec Święty wspiera uczestników tej „uzasadnionej manifestacji” i wzywa ich do „niestrudzonego działania na rzecz budowy cywilizacji miłości i kultury życia”.



Jeden z organizatorów Marszu, przewodniczący Fundacji Jérôme’a Lejeune’a, Jean-Marie Le Méné wezwał kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenckich we Francji do prowadzenia „polityki zdrowotnej, która będzie walczyć z aborcją”, a jednocześnie „wspierać kobiety w ciąży”. Skrytykował wspomnianą ustawę, którą po poprawkach Senatu ma się ponownie zająć Zgromadzenie Narodowe. Obrońcy życia argumentują, że zagraża ona wolności słowa i domagają się jej natychmiastowego wycofania.



Z kolei lider Ruchu dla Francji Philippe de Villiers skrytykował kandydata na urząd prezydenta, katolika François’a Fillona. - Niektórzy politycy wkładają rękę do kropielnicy i mówią wtedy, że aborcja jest nie do przyjęcia. A wychodząc wkładają rękę do urny i mówią, że jest do przyjęcia - zauważył de Villiers, nazywając taką postawę „totalną hipokryzją”.



Marsz dla Życia odbył się dzień po demonstracji 7 tys. (według policji) obrońców praw kobiet i aborcji.



Co roku we Francji dokonuje się nieco ponad 200 tys. aktów sztucznego usunięcia ciąży. Od 2006 r. notuje się wskaźnik aborcji: 14,4 na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat we Francji metropolitalnej, i 26,5 w departamentach zamorskich.

