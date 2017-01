Zamordowano świecką misjonarkę z Polski

We wtorek, 24 stycznia w Boliwii zamordowana została polska świecka misjonarka, Helena Kmieć. Na misjach przebywała zaledwie kilkanaście dni. O jej śmierci poinformował Wolontariat Misyjny Salvator.

Na stronie internetowej Wolontariatu Misyjnego Salvator, którego Zamordowana była podopieczną, pojawił się komunikat.



"Z bólem serca pragniemy zawiadomić o ogromnej tragedii, która wydarzyła się na naszej placówce wolontariackiej w Cochabambie, w środkowej Boliwii. 24 stycznia, nad ranem polskiego czasu, miał miejsce napad na ochronkę dla dzieci, założoną przez Siostry Służebniczki Dębickie. W placówce przebywały nasze wolontariuszki, Helena Kmieć i Anita Szuwald. Podczas zdarzenia napastnik ugodził nożem Helenkę, która zmarła pomimo prób ratowania życia" - czytamy w przesłanym KAI komunikacie.



Duszpasterze wolontariatu Salvator wzywają do modlitwy za zamordowaną misjonarkę i jej najbliższych.



"Niech Dobry Bóg będzie dla Helenki nagrodą, a dla nas wszystkich pocieszeniem. Życie naszej Wolontariuszki i Przyjaciółki było, jest i będzie inspiracją do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez reszty. Przykład Helenki pokazuje, że prawdziwie święci ludzie żyją bardzo blisko nas" - napisali misjonarze.



Helena Kmieć do Boliwii wyruszyła 8 stycznia tego roku. Razem z drugą misjonarką, Anitą Szuwald, rozpoczęła posługę w ochronce prowadzonej przez Siostry Służebniczki Dębnickie w miejscowości Cochabamba. Do Polski miała wrócić po sześciu miesiącach.





