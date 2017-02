W miniony weekend w Drohiczynie zakończyło się doroczne spotkanie księży i świeckich odpowiadających za współpracę z młodzieżą w polskich diecezjach. Tym razem było ono poświęcone poznaniu oczekiwań młodych Polaków po ubiegłorocznych ŚDM i wyznaczeniu kierunku przygotowań do spotkania młodzieży w Panamie.

Eppur si muove…

Po zakończeniu ŚDM w Polsce wielokrotnie pojawiały się głosy jakoby księża i młodzi mieli stracić zapał i pomysły, a konkretne działania zastąpić jedynie cytowaniem papieskich słów o schodzeniu z kanapy i wyczynowych butach. Jednakże forum młodych w Drohiczynie pokazało, że duszpasterstwo młodzieży w Polsce ma się dobrze, a podejmowane działania nie są przypadkowym „łataniem dziur”, ale konsekwentnym realizowaniem celów wyznaczonych podczas lipcowego spotkania w Krakowie.

Podczas forum, którego organizatorami byli przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk oraz zespół Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, młodzi z polskich diecezji prezentowali działalność swoich duszpasterstw i wspólnot. Podawali przykłady wolontariuszy ŚDM, którzy w wielu częściach Polski kontynuują swoją działalność w ramach nowo powstałych struktur wolontariatów diecezjalnych. Mówili o pracy formacyjnej z młodymi, w którą dużo bardziej zaangażowali się świeccy animatorzy, wykształceni dzięki duchowym przygotowaniom do ŚDM. Prezentowali kalendarze lokalnych wydarzeń, wzbogacone m.in. o nowe festiwale, spotkania i wyjazdy – często organizowane wspólnie z rówieśnikami z zagranicy, którzy odwiedzili ich podczas Dni w Diecezjach.

Relacjom przysłuchiwał się gość specjalny forum, ks. Joao Chagas, dyrektor Biura ds. Młodzieży watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, który podkreślił, że owoce widoczne w Polsce i pozytywne opinie z zagranicy pokazują, że ubiegłoroczne spotkanie były wielkim darem dla Kościoła powszechnego.

– To, co zdecydowanie chwalą uczestnicy ŚDM, to przepiękne przyjęcie, jakiego doświadczyli w polskich diecezjach oraz bardzo konkretne świadectwo wiary i miłości polskiego narodu, którego doświadczyli podczas spotkań z polskimi rodzinami i parafiami – mówił ks. Chagas, odwołując się do opinii otrzymywanych w odpowiedzi na ankietę rozesłaną przez dykasterię do krajowych koordynatorów ŚDM. Podkreślił, że także papież był zachwycony przebiegiem spotkania i głęboką modlitwą, która towarzyszyła jego organizacji.

Zarówno goście, jak i organizatorzy Forum wyrażali też nadzieję, że doświadczenie spotkania w Polsce i wcześnie rozpoczęte przygotowania, pomogą jak największej grupie Polaków wziąć udział w 34. Panama 2019.

#KierunekPanama

Hashtag, którym młodzi w całej Polsce mają opisywać swoje przygotowania do kolejnych ŚDM, to jedna z propozycji zespołu KBO ŚDM, który wraz z uczestnikami forum, przygotowywał pierwsze inicjatywy związane z udziałem w kolejnym światowym spotkaniu młodych.

Jedną z nich będzie przekazanie panamskiej młodzieży symboli ŚDM, które odbędzie się w Niedzielę Palmową na pl. św. Piotra. Choć do Rzymu pojedzie zaledwie jeden reprezentant każdej z polskich diecezji, każdy z Polaków może włączyć się w to spotkanie, pisząc do Panamczyków list, w którym podzieli się tym, jak przeżył czas przygotowań i obchodów ŚDM w Polsce. Księgę zawierającą listy, które do połowy maja napłyną do warszawskiego biura ŚDM, młodzi delegaci przekażą rówieśnikom z Panamy wraz z symbolami spotkania.

Kolejna propozycja, to kontynuacja projektu Bilet dla Brata, tym razem dedykowana młodzieży z Polski, zbierającej fundusze na wyjazd do Panamy. Jednym z założeń ma być zachęta, by każda z polskich parafii wydelegowała do udziału w ŚDM jedną osobę i pomogła jej zgromadzić potrzebne środki. „Udział Polaków w ŚDM w Panamie, to nie przywilej dla wybranych, ale w pewnym sensie nasz duchowy obowiązek, by dać świadectwo, że po spotkaniu w Polsce nie spoczęliśmy na laurach, ale chcemy z nowymi siłami działać w Kościele. Dlatego byłoby wspaniale, gdyby cała wspólnota Kościoła w Polsce wsparła udział naszych rówieśników w tym spotkaniu” – wyjaśniają wolontariusze KBO ŚDM.

Trzecim zaproszeniem jest zachęta do wspólnego towarzyszenie organizatorom panamskiej edycji Światowych Dni Młodzieży. Będzie to możliwe m.in. dzięki wspólnej modlitwie, podejmowanej w całej Polsce 22 dnia każdego miesiąca, aż do rozpoczęcia spotkania młodych 22 stycznia 2019 r., a także poprzez spotkania i kontakty z Panamczykami, którzy bardzo liczą na to, że podzielimy się z nimi zarówno doświadczeniem, jak też zapałem, jaki towarzyszył nam podczas przygotowań do spotkania w Polsce. Pierwszą okazją do tej wymiany doświadczeń będzie zapowiedziana na rozpoczynający się tydzień wizyta w Polsce zwierzchników panamskiego komitetu organizacyjnego, którzy spotkają się z organizatorami ŚDM w Krakowie oraz Warszawie.

Kolejne XV Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży odbędzie się w Warszawie od 2 do 4 lutego 2018 r.