Zabrze: inauguracja X Metropolitalnego Święta Rodziny

W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w sobotę wieczorem zainaugurowano obchody X Metropolitalnego Święta Rodziny.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wraz z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik zainaugurowali X Metropolitalne Święto Rodziny. Wydarzenie odbyło się w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca.

– Idziemy do źródeł miłości rodzinnej – powiedział abp Wiktor Skworc podczas koncertu rozpoczynającego X Metropolitalne Święto Rodziny. – Dziś jesteśmy zaproszeni do źródła, więc wracamy do początków. A kiedy jest mowa o źródle, nie można nie cytować Tryptyku Rzymskiego (…). Tyleśmy otrzymali od rodziny. Warto do tego wracać, wspominać, przekazywać przez pokolenia i starać się, by nasza rodzina była też źródłem miłości – mówił hierarcha.

Podczas inauguracji głos zabrała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która jest koordynatorem MŚR. Podkreśliła zaangażowanie strony kościelnej nie tylko w organizowanie tego wydarzenia, ale także w rozwój rodzin. – Gdyby nie było wzmacniania ze strony Kościoła, nie tylko naszego święta, ale przede wszystkim naszych rodzin, to trudniej byłoby nam o nie zawalczyć. A przecież rodzina jest taka, jaki jest nasz wkład w nią – mówiła.

Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny jest zorganizowane już po raz dziesiąty. Potrwa do 11 czerwca i składa się na nie blisko 160 wydarzeń organizowanych w różnych miastach górnośląskiej aglomeracji.