Zakopane: 40-lecie Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa OFM w zakopiańskim kościele św. Antoniego na Bystrem rozpoczęły się w piątek uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Wśród absolwentów placówki jest wielu wybitnych sportowców, m. in. Justyna Kowalczyk i Kamil Stoch.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczą dawni i obecni nauczyciele szkoły, jej uczniowie i absolwenci, wśród nich Kamil Stoch i inni polscy olimpijczycy.

W homilii bp Damian Muskus odwołał się do patrona szkoły, Stanisława Marusarza, obdarzonego ogromnym talentem sportowym. „Szybko się przekonał, że talent nie wystarczy. Stał się prawdziwym tytanem pracy, samodyscypliny, wytrwałości” – mówił kaznodzieja, podkreślając, że te cechy, wykuwane codziennie podczas żmudnych ćwiczeń, zaowocowały zwłaszcza wtedy, gdy podczas okupacyjnej nocy Marusarzowi przyszło zdawać trudny egzamin z miłości do ojczyzny. „Dziś wiemy, że swoim życiem i postawą stworzył etos, który jest fundamentem 40-letniej historii szkoły i niezwykłych sukcesów jej uczniów. Oliwą w jego lampie była miłość do sportu pojmowanego jako szlachetna rywalizacja i kształtowanie charakterów, a także miłość do ojczyzny, gotowa na największe wyrzeczenia i poświęcenie. Ta miłość dała mu odporność na wszelkie przeciwieństwa losu i była jego życiową siłą napędową”- stwierdził biskup.

Hierarcha zauważył, że 40 lat historii zakopiańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego to przede wszystkim dzieje jej wychowanków, „znaczone tytanicznym wysiłkiem, ogromną wolą pracy i determinacją w dążeniu do osiągnięcia najlepszych wyników, ale także radością i wzruszeniami, jakich dostarczają Polakom ich sukcesy”. „Sportowy styl życia, który propagujecie, nie polega jednak tylko na zdobywaniu kolejnych tytułów mistrzowskich. Jest przede wszystkim szkołą wytrwałości, codziennej wierności wyznaczonym celom i żmudnego pokonywania drogi, która do nich prowadzi. Jest także lekcją pokory w znoszeniu własnej słabości, sportowych porażek i znużenia, które z pewnością nie raz ogarnia zmęczone treningami ciało i ducha” – dodał.

„Dziś dziękujemy Panu Bogu za wasze poświęcenie, trud i codzienną wytrwałość, za zapał i pasję, za miłość do sportu i umiłowanie wartości, dzięki którym możliwa jest szlachetna rywalizacja. Dziękujemy za owoce waszej pracy, za tysiące wzruszeń, których wasi uczniowie dostarczają swoim rodzinom, przyjaciołom, mieszkańcom Zakopanego i wszystkim Polakom” – zakończył bp Muskus.

Po Mszy św. w kościele św. Antoniego na Bystrem odbyło się uroczyste otwarcie nowego, nowoczesnego obiektu sportowo-dydaktycznego dla przyszłych mistrzów sportów zimowych oraz jubileuszowa Akademia z udziałem uczestników zjazdu i zaproszonych gości. Medaliści ZIO odbili swoje dłonie w „Alei gwiazd SMS”, a obecni na uroczystościach olimpijczycy – absolwenci SMS posadzili drzewka.

Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem powołano w 1977 roku. Początkowe 15 lat istnienia Szkoły na Bystrem były czasem intensywnego działania, dojrzewania do ważnej roli, jaką placówka miała pełnić w środowisku. W 1992 roku szkoła została jednak rozwiązana. Działała w dalszym ciągu, choć w innych warunkach. W 1999 roku Starostwo Powiatowe w Zakopanem powołało do istnienia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Dzięki temu możliwe było w 2000 r. powołanie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Patronem szkoły jest Stanisław Marusarz, wybitny skoczek narciarski, w czasie II wojny światowej łącznik i kurier na tatrzańskim szlaku.

Wśród absolwentów zakopiańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego są, m. in. Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan Ziobro.