Zakopane: bp Muskus przewodniczył uroczystościom odpustowym u ojców bernardynów

Święty ten należał do pierwszego pokolenia braci mniejszych, był żarliwym, przyciągającym tłumy kaznodzieją i mistykiem znanym z nadzwyczajnych darów, takich jak bilokacja czy wizje. Dziś jednak jawi nam się przede wszystkim jako nauczyciel miłości, która przynosi radość i ogarnia serce łagodnością – mówił o św. Antonim krakowski biskup pomocniczy Damian Muskus podczas uroczystości odpustowych w środę 13 czerwca w parafii ojców bernardynów w Zakopanem.

Bp Damian Muskus podkreślił, że św. Antoni żyje stale w naszej świadomości, do którego uciekamy się nieustannie w różnych potrzebach. – Święty ten należał do pierwszego pokolenia braci mniejszych, był żarliwym, przyciągającym tłumy kaznodzieją i mistykiem znanym z nadzwyczajnych darów, takich jak bilokacja czy wizje. Dziś jednak jawi nam się przede wszystkim jako nauczyciel miłości, która przynosi radość i ogarnia serce łagodnością – podkreślał bp Muskus. Jego zdaniem święty Antoni uczy nas, że to, czego nie da się znaleźć, nie jest warte szukania. – Pamiętajmy bowiem, że miłość w końcu, prędzej czy później, objawi się temu, kto jej cierpliwie i pokornie szuka. Rzeczy naprawdę ważne warte są nieustępliwego wysiłku – zaznaczył hierarcha.

– Prośmy dziś za wstawiennictwem św. Antoniego o wytrwałość i odwagę w poszukiwaniu tego, co w życiu najważniejsze i najcenniejsze. Prośmy o mądrość serca, dzięki której będziemy potrafili odróżnić to, co nieistotne od wartości, które nadają sens naszemu istnieniu. Prośmy o to, byśmy – szukając miłości – dzielili się z ubogimi i gromadzili skarby dla Nieba – podkreślił bp Muskus.

Podczas uroczystości odpustowych bp Damian Muskus udzielił sakramentu bierzmowania kilkunastu młodym zakopiańczykom, mieszkającym na terenie parafii.

Wszystkim licznie zebranym wiernym za udział w uroczystości odpustowej i jej przygotowanie podziękował o. Ernest. Wyraził też wielką wdzięczność za spotkanie z ks. biskupem, który współtworzy zakon ojców bernardynów.

Parafia św. Antoniego w stolicy Podhala współtworzy dekanat zakopiański, stąd na uroczystości odpustowej byli obecni kapłani z miasta, m.in. ks. infułat Stanisław Olszówka, ks. dziekan Bogusław Filipiak i pozostali księża proboszczowie.

Parafia św. Antoniego jest jedną z mniejszych wspólnot w Zakopanem, jej świątynia nawiązuje do stylu zakopiańskiego. Wraz z całym klasztorem usytuowana jest w bardzo urokliwym miejscu, przy drodze do Kuźnic.