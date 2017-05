Zakopane: jeźdźcy z banderii konnej prowadzili procesję fatimską

Kilkudziesięciu jeźdźców z banderii konnej trzymających w rękach flagi papieskie i maryjne wzięło udział w uroczystej procesji z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem do kościoła św. Krzyża.

W nabożeństwie modlitewnym wzięli udział górale, turyści, przedstawiciele zakopiańskich zakonów i księża. Obecny był też burmistrz miasta Leszek Dorula.

Procesja wyruszyła spod sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Przeszła m.in. przez Krupówki – słynny deptak w stolicy polskich Tatr. Uczestnicy procesji zatrzymali się na chwilę modlitwy w sanktuarium Najświętszej Rodziny, potem wyruszyli w stronę kościoła św. Krzyża. Podczas procesji pieśni maryjne grała orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza.

W orszaku procesyjnym górale w strojach regionalnych nieśli figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Na jej czele jechało kilkudziesięciu jeźdźców z banderii konnej, w tym mali górale na kucykach. Górale trzymali w rękach flagi papieskie i maryjne.

Procesję poprzedziła uroczysta Msza św. w sanktuarium na Krzeptówkach, której przewodniczył bp Damian Muskus z Krakowa. – W trosce o naszą przyszłość Maryja wraca na ziemię co pewien czas by zapłakać nad naszą niefrasobliwością, jak w La Salette, by przypomnieć, że człowiek jest stworzony do pomnażania piękna i dobra, jak w Lourdes, i wreszcie przychodzi by napomnieć ludzi i nawoływać do nawrócenia, jak w Fatimie. To ostatnie wspomniane nawiedzenie sprzed stu lat stało się wyjątkowym darem dla świata – mówił hierarcha.

– Modląc się dzisiaj na zakopiańskich Krzeptówkach, w „polskiej Fatimie”, która przywołuje i gromadzi Polaków z kraju i zagranicy, wzywając do modlitwy, nawrócenia i pokuty w intencji Ojczyzny i świata, oddajmy Maryi nasze serca, byśmy potrafili być posłańcami nadziei dla skonfliktowanego i podzielonego świata – dodał bp Muskus.

Podczas niedzielnych uroczystości porządku strzegli policjanci i straż miejska.

W tym roku mija 20. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Zakopanego. Ponadto mija także 10 lat od śmierci kustosza fatimskiego sanktuarium ks. Mirosława Drozdka.