Zakopane: PKL świętują 20-lecie wizyty Ojca Świętego – bezpłatny wjazd na Kasprowy

Bezpłatny wjazd na Kasprowy Wierch, premiera filmu, wystawy pamiątek po Janie Pawle II, grafik Arkadiusza Walocha oraz zdjęć Pawła Murzyna i Bartka Solika, a także wspomnienia pracowników PKL z 6 czerwca 1997 roku – to atrakcje zaplanowane przez Polskie Koleje Linowe jako część obchodów wyjątkowej rocznicy wizyty Ojca Świętego na Kasprowym Wierchu i w Zakopanem.

– Zależy nam, by jak najwięcej osób razem z nami wspominało św. Jana Pawła II w rocznicę jego wizyty na Kasprowym Wierchu i w Zakopanem. Dlatego we wtorek, 6 czerwca zapraszamy mieszkańców i gości do bezpłatnego wjazdu koleją na Kasprowy Wierch. Chcemy, by każdy mógł tego dnia, podobnie jak Papież, zachwycić się pięknem górskiego krajobrazu – mówi Łukasz Chmielowski, członek zarządu PKL.

Obchody zaczną się o godzinie 9.30. W budynku górnej stacji kolei zostanie wyświetlony film „Jan Paweł II w Tatrach – wybrane wspomnienia”. Razem z pracownikami PKL, którzy 20 lat temu spotkali podczas swojej pracy na Kasprowym Wierchu Papieża Jana Pawła II, będzie można wspominać ten wyjątkowy dzień w historii firmy.

W budynku górnej stacji kolei Kasprowy Wierch będzie można także oglądać wystawę „Śladami Jana Pawła II” obejmującą grafiki autorstwa znanego zakopiańskiego malarza i rysownika Arkadiusza Walocha oraz zdjęcia fotografów Pawła Murzyna i Bartka Solika.

Dostępna będzie również rozszerzona wystawa pamiątek po Ojcu Świętym, m.in. używanego przez niego sprzętu narciarskiego. Pamiątki zostały udostępnione PKL przez księdza Mariana Muchę, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

W dniu obchodów – 6 czerwca, kolej będzie jeździła zgodnie z harmonogramem, od godz. 8.00. Na Kasprowy Wierch będzie można wjechać za darmo, bez potrzeby rezerwacji i zakupu biletów online, a jedynie zgodnie z kolejnością, w jakiej osoby zainteresowane pojawią się pod stacją dolną kolei w Kuźnicach.