Zakopane: Prezentacje Artystyczne „Pępek Świata” z rozmowami o człowieku

„Kim (czym) jest człowiek?” – to temat przewodni VII Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych „Pępek Świata”, które potrwają w stolicy polskich Tatr w Teatrze Witkacego do czwartku 28 września.

Dyrektor Teatru Witkacego Andrzej Dziuk zaznacza, że temat przewodni podczas tegorocznych prezentacji nie jest przypadkowy. – Próba odpowiedzi na pytanie „Kim (czym) jest człowiek? jest niezwykle ważne, zwłaszcza w zwłaszcza w kontekście zagrożenia terroryzmem – podkreśla Andrzej Dziuk.

Prezentacje rozpoczęły się od przedstawienia „Last Clown on Earth” (Ostatni błazen na ziemi) w reżyserii Antona Adasinkiego. On też zagrał rolę głównej postaci. Uczynił to znakomicie. Spektakl nie był jeszcze pokazywany w naszym kraju. To legendarne przedstawienie legendarnego rosyjskiego teatru tańca Derevo, założonego w 1988 roku przez Antona Adasinkiego, obecnie stacjonujący w Dreźnie.

Spektakl bardzo podobał się zakopiańskiej publiczności, która przybyła na rozpoczęcie VII Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych „Pępek Świata”. Dla artystów i organizatorów – trupy aktorskiej z „Witkacego” były życzenia od władz miasta. Pierwszy wieczór prezentacji zakończył się spotkaniem z prof. Małgorzatą Grzegorzewską, które odbywało się pod hasłem „O naturze ludzkiej”.

Prezentacjom towarzyszy wystawa Alfabet Sztuki. Obszar refleksji podejmowanej przez tegoroczną edycję Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych wzbogaca prezentowana aktualnie wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego, prezentująca twórczość najwybitniejszych polskich artystów, według autorskiego wyboru oraz kuratorskiej koncepcji ekspozycji Lidii Rosińskiej – Podleśny. Ponadto Zakopiańskim Prezentacjom Artystycznym towarzyszy wystawa plakatów Jacka Staniszewskiego na Scenie Witkacego.

Z kolei na każdy wieczór zaplanowano szereg spotkań. W jednym z nich wystąpi ks. Adam Boniecki z „Tygodnika Podhalańskiego”. Spotkanie z duchownym zaplanowano w Teatrze Witkacego na wtorek 26 września na godz. 19.30.

Organizatorami prezentacji są: Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Województwo Małopolskie, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.