Zakopane: teologowie z całego świata obradowali nt. aktualności orędzia fatimskiego

Przesłaniem tego spotkania jest uświadomienie sobie na nowo, że objawienia fatimskie nie są jedynie faktem historycznym, ale całemu światu i każdemu z nas są dane tu i teraz – mówi w rozmowie z KAI ks. Marian Mucha SAC, kustosz sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, podsumowując trzydniowe obrady Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, który trwa w Zakopanem.

Teologowie, kustosze i współpracownicy maryjnych sanktuariów w Polsce oraz świeccy zaangażowani w popularyzowanie orędzia fatimskiego biorą udział w trwającym w Zakopanem Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym, nt. “Fatima w Bożym planie zbawienia”. Towarzyszą im goście ze świata, m.in. z Egiptu, Włoch i Słowacji, a także rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie ks. Carlos Cabecinhas. W kolejnych dniach obrad, uczestnikom kongresu towarzyszą też polscy hierarchowie, m.in. kard. Zenon Grocholewski, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu KEP ds. Sanktuariów.

Głównym przesłaniem obrad, jest aktualność orędzia Matki Bożej we współczesnym świecie.

– Misja Fatimy będzie trwała tak długo, jak długo będzie na świecie choćby jeden człowiek, który potrzebuje modlitwy. Przesłaniem tego spotkania jest uświadomienie sobie na nowo, że objawienia fatimskie nie są jedynie faktem historycznym, ale całemu światu i każdemu z nas są dane tu i teraz – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Marian Mucha SAC, kustosz sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Z kolei rektor fatimskiego sanktuarium, ks. Carlos Cabecinhas uważa, że maryjne orędzie jest dziś jeszcze bardziej aktualne, niż sto lat temu.

„Po pierwsze: potrzeba pokoju. 100 lat temu świat stał w obliczu I wojny światowej. Dziś dzieje się to, co papież Franciszek nazywa “III wojną światową w kawałkach” – więc temat pokoju jest bardzo aktualny. Orędzie fatimskie mówi o pokoju, o sile modlitwy o pokój. Benedykt XIV mówił, że Fatima pokazuje, że modlitwa jest potężniejsza od wojsk. Drugim aspektem jest podkreślenie w fatimskim orędziu tego, że Bóg powinien się znajdować w centrum naszego codziennego życia. Dziś Boga się ukrywa, promując taki styl życia, jakby Go nie było. Wobec tego orędzie fatimskie wzywające do postawienia Boga w centrum życia jest całkowicie aktualne” – podkreślił kapłan.

Rozmawiając o historycznym i współczesnym kształcie pobożności maryjnej, uczestnicy kongresu zwrócili uwagę na to, że tegoroczny jubileusz i kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto przyczyniły się do ożywienia nabożeństwa do Matki Bożej. Podkreślali też, że pielgrzymi licznie odwiedzający sanktuaria maryjne na świecie kierują się nie zachętą wynikającą ze 100-lecia objawień, ale osobistą pobożnością i więzią z Maryją.

„Pielgrzymi nie przybywają do Fatimy ze względu na jubileusz, ale na nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, które wciąż rośnie – o czym świadczą choćby coraz liczniejsze sanktuaria maryjne na świecie. Najwięcej jest ich obecnie w Brazylii, choć nowe wciąż powstają też m.in. w Polsce” – powiedział ks. Cabecinhas.

Jedną z inicjatyw świadczących o żywym i stale pogłębianym kulcie maryjnym w Polsce jest peregrynacja na terenie polskich diecezji Monstrancji Fatimskiej, połączona z modlitwą o pokój, pojednanie i uzdrowienie. Monstrancja, przy której modliło się w tym roku co najmniej 100 tys. Polaków, zostanie przekazana 24 września fatimskiemu sanktuarium przez pielgrzymów, którzy wyruszą do Fatimy z zakopiańskiego sanktuarium wraz z abp. Markiem Jędraszewskim.

Jak wyjaśnia współautor tej inicjatywy Grzegorz Kiciński z Fundacji Aniołów Miłosierdzia, który również bierze udział w kongresie, monstrancja, wykonana przez gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich, to wotum wdzięczności Narodu Polskiego, a historia jej pielgrzymowania po Polsce to świadectwo nie tylko głębokiej wiary Polaków, ale też wyjątkowej opieki Maryi nad Polską.

„Pomysłodawcą monstrancji i jej pielgrzymowania est ks. Marian Mucha, ale przebieg tego wydarzenia Matka Boża zaplanowała sama, wskazując miejsca, które chce odwiedzić. Takie, o których ja miałem odwagę jedynie marzyć, a których gospodarze sami dzwonili do mnie pytając, czy mogą przyjąć u siebie jubileuszową monstrancję” – mówi Kiciński. W sumie Monstrancja Fatimska odwiedziła 99 miejsc w Polsce, choć liczba ta nie była zaplanowana przez organizatorów. Setnym będzie sanktuarium w Fatimie.

Trwający w Zakopanem Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym nt. “Fatima w Bożym planie zbawienia” rozpoczął się 13 września – w rocznicę kolejnego objawienia Maryi w Fatimie. Jego uczestnicy nie tylko brali udział w obradach naukowych, ale też odwiedzali miejsca kultu maryjnego na Podhalu, m.in. sanktuaria na Wiktorówkach i Ludźmierzu. Spotkanie zakończą w niedzielę, 17 września wspólną modlitwą w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.