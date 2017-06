Założycielka sierocińców w Ziemi Świętej odznaczona przez Prezydenta RP

Musimy budować Polskę w każdym miejscu, gdzie jesteśmy: nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo. Bo kiedy jesteśmy duchowo mocni, sprawy materialne same się rozwiązują – mówi w rozmowie z KAI siostra Rafała Włodarczak, elżbietanka, założycielka sierocińców „Domy Pokoju” w Jerozolimie i Betlejem. Zakonnica została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28 czerwca 86-letnia siostra zakonna otrzymała również w poznańskiej archikatedrze Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice, przyznany przez papieża Franciszka.

– To jest niewątpliwie dzieło Boże, które ma na celu bronić każde życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Te domy, w których dzieci otrzymują darmową edukację, utrzymują się tylko dzięki dobrodziejom, nie pobieramy żadnych funduszy państwowych – podkreśla w rozmowie z KAI s. Rafała Włodarczak, elżbietanka, odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość odbyła się przed południem w Pałacu Prezydenckim, a 86-letnia siostra zakonna została uhonorowana za ponad 50-letnią działalność w Ziemi Świętej, gdzie w 1967 r. wraz z drugą elżbietanką, s. Imeldą Płotką rozpoczęła tworzenie „Domu Pokoju” – pierwszego sierocińca na Górze Oliwnej w Jerozolimie, służącego bezdomnym i porzuconym dzieciom. W 2010 r. rozpoczęła się budowa kolejnego Domu Pokoju sióstr elżbietanek, tym razem w Betlejem.

Do tej pory Domy Pokoju pomogły ok. 400 dzieciom. Obecnie w jerozolimskim domu przebywa 18 dzieci, a w betlejemskim 25. Jak podkreśla s. Rafała, jednym z symboli pomocy udzielanej tam potrzebującym jest 30 drzewek posadzonych w ogrodzie okalającym sierociniec na Górze Oliwnej, z których każde nosi imię dziecka, uratowanego dzięki wsparciu sióstr przed aborcją.

„Każde z tych drzewek ma swoją piękną i wzruszającą historię” – zapewnia s. Rafała.

Pytana o dalsze plany, wyraża nadzieję na powrót do Ziemi Świętej. „Trzeba się modlić, żeby przełożeni jeszcze mnie tam posłali, bo ja wciąż jestem pełna zapału!” – mówi.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, to nie jedyne odznaczenie, jakim uhonorowana została s. Rafała za wieloletnią działalność na Bliskim Wschodzie. 28 czerwca, z rąk przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego, otrzymała Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice, przyznany przez papieża Franciszka. Jak podkreśla siostra zakonna, otrzymane odznaczenie, to zachęta do życia według wartości ewangelicznych i patriotycznych.

„Musimy budować Polskę w każdym miejscu, gdzie jesteśmy: nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo. Bo kiedy jesteśmy duchowo mocni, sprawy materialne same się rozwiązują” – zachęca s. Rafała.

S. Rafała Włodarczak, elżbietanka, urodziła się 11 kwietnia 1931 r., w tym samym roku, w którym siostry elżbietanki rozpoczęły działalność w Jerozolimie. Ona sama wyjechała do Ziemi Świętej w 1961 r., a w 1967 r. wraz z s. Imeldą Płotką przystąpiła do organizowania pomocy dla osieroconych i porzuconych na ulicach Jerozolimy dzieci. Doprowadziła do otwarcia sierocińca „Dom Pokoju” na Górze Oliwnej, a następnie posługiwała w kolejnym z domów, otwartym w 2010 r. w Betlejem. W sumie spędziła w Ziemi Świętej 52 lata. Obecnie mieszka na terenie poznańskiej prowincji sióstr elżbietanek.