Zamach na wolność religijną w Indiach

21 maja br. stuosobowy tłum zaatakował i zdewastował kościół Matki Bożej Fatimskiej w indyjskiej archidiecezji Hajdarabad. Zdaniem sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Indii bp. Theodora Mascarenhasa, odpowiadają za to fundamentaliści wyznania hinduistycznego.

Biskupi indyjscy wyrazili zaniepokojenie taką sytuacją i wezwali do podjęcia działań wobec sprawców napadu. Jest to działanie wymierzone w wolność religijną – stwierdzili hierarchowie, dodając, że przejawia się w tym również brak szacunku dla całego kraju i jego mieszkańców, którzy kochają pokój. Biskupi zaapelowali także do przywódców politycznych, aby chronili miejsca kultu oraz prawo do wolnego wyznawania wiary.

Do wiernych archidiecezji list skierował ich duszpasterz. Abp Thumma Bala wezwał do organizowania modlitw, adoracji, Mszy wynagradzających za ten akt profanacji. 2 czerwca we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji zostanie przeprowadzona dwugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji, a tydzień później wierni podejmą specjalny post.