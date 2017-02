Zapalmy światełko pamięci dla bohaterów Armii Krajowej

Z okazji przypadającej we wtorek, 14 lutego, 75. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, w 150 punktach w Warszawie zapłoną znicze pamięci. – To światełko będzie wyrazem naszej wdzięczności i pamięci. Zwracamy się z apelem do społeczeństwa, by 14 lutego pamiętano o tamtym pokoleniu, które nie pytając „po co?” i „za ile?” gotowe było oddać Rzeczypospolitej swoje zdrowie i życie – podkreślił Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Akcja „Światełko dla Armii Krajowej” to jeden z elementów centralnych obchodów 75. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy AK, nad którymi patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Znicze zapłoną w miejscach związanych z czynem zbrojnym największej formacji Polskiego Państwa Podziemnego. Wspólnie z harcerzami akcję zainaugurują przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK z prezesem Leszkiem Żukowskim i p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem, zapalając znicze przed tablicą upamiętniającą Akcję pod Arsenałem.

– To światełko będzie wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o żołnierzach Armii Krajowej – bohaterach naszej wolności – stwierdza Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Pragniemy, aby wzorem stolicy, światełko pamięci zabłysło w każdym miejscu w Polsce, które upamiętnia heroizm niezłomnych żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego zwracamy się z apelem do społeczeństwa, a zwłaszcza do harcerzy, strzelców, młodzieży szkolnej, aby 14 lutego pamiętali o tamtym pokoleniu, które nie pytając „po co?” i „za ile?” gotowe było oddać Rzeczypospolitej swoje zdrowie i życie. Niech światła wdzięczności i pamięci zapalone zostaną na grobach żołnierzy AK i w miejscach upamiętniających ich walkę i męczeństwo. Mamy wobec nich ogromny dług wdzięczności – podkreślił.

Inauguracja akcji „Światełko dla Armii Krajowej” rozpocznie się 14 lutego o godzinie 10:00 przy tablicy upamiętniającej Akcję pod Arsenałem, na ul. Długiej 52, w Warszawie.

Następnie, o godzinie 11:00 zaplanowano sesję naukowa pt. „Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia, poprzez właściwą formę przekazu etosu Polskiego Państwa Podziemnego” w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie (pl. Bankowy 1).

O godzinie 14:00 odbędzie się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” (ul. Fryderyka Chopina). O 14:30 zaplanowano oddanie hołdu przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego (ul. Jana Matejki).

Wieczorem, o godzinie godz. 18:30 rozpocznie się koncert patriotyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Teatrze Polskim w Warszawie (ul. Kazimierza Karasia 2).

Msza św. w intencji poległych oraz żyjących żołnierzy Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 19 lutego o 10:00.

14 lutego 2017 r. przypada 75. rocznica utworzenia Armii Krajowej – największej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego.