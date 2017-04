Zaręba: bierzmowanie w Zakładzie Karnym

Dwóch osadzonych w Zakładzie Karnym w Zarębie k\Lubania, otrzymało dziś z rąk bp. Marka Mendyka sakrament bierzmowania. Ten jedyny na terenie diecezji legnickiej Zakład Karny, biskupi z Legnicy odwiedzają w każdy Wielki Poniedziałek od 1995 r.

Dzisiejsze odwiedziny były już 23. wizytą biskupią w historii ZK Zaręba. Zapoczątkował je Pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak w 1995 r., kiedy to poświęcił stworzoną na terenie więzienia kaplicę.

Przybywającego dziś legnickiego biskupa pomocniczego Marka Mendyka, na terenie Zakładu Karnego powitał jego dyrektor mjr Marek Kaczmarski. Zapraszając najpierw na spotkanie z pracownikami, podczas którego zaprezentowano realizację programu rządowego „Praca dla więźniów”. Program ten zmierza do tego, aby stworzyć osadzonym warunki pracy, które pozwolą na ich samoutrzymanie. – Wdrażamy ten program zarówno na terenie Zakładu, jak i poza nim, widząc że przynosi on wymierne efekty dla osadzonych ale także dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców ich zatrudniających – mówił po tym spotkaniu rzecznik prasowy kpt Piotr Nowak.

Przed Mszą św. w więziennej kaplicy bp Mendyk odwiedził chorych w miejscowym szpitalu i spotkał się z personelem medycznym. Na spotkaniu z więźniami, najpierw osadzeni powitali Biskupa krótkim koncertem muzycznym, oraz wręczyli mu na pamiątkę obraz namalowany przez jednego z nich. Obraz nawiązuje do wypowiedzianych przez Jezusa pod adresem św. Piotra słów: „Duc in altum – wypłyń na głębię”.

Spotkanie zakończyła Msza św., podczas której przygotowani wcześniej przez kapelana 2. więźniowie, przyjęli sakrament Bierzmowania.

– Każdego roku kiedy zbliżają się Święta Wielkanocne, przybywamy tutaj do Zakładu Karnego, ale myślimy też o Aresztach Śledczych, które odwiedzamy w innym czasie w ciągu roku. Przybywamy tu jako biskupi z przesłaniem, które niesie ze sobą klimat, rzeczywistość Świąt Paschalnych, a więc przekonanie, że to dla mnie i dla mojego zbawienia, Bóg przyszedł na świat, że posłał swojego Syna, abym żył nie tylko te 20, 50 czy 80 lat, ale żebym żył wiecznie. Chcę tu wśród osadzonych zostawić takie przekonanie, żeby mieli nie tylko wiarę, ale i pewność, że jest Bóg, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który kocha każdego z nas, który ma wobec każdego swój plan zbawienia. A nam nie pozostaje nic innego, jak tylko podjąć – może czasem na nowo – realizację tego Bożego planu. To jest nic innego, jak droga świętości. Czas więzienia, czas przebywania w zakładzie karnym, może być również okazją do tego, żeby podjąć refleksję nad swoim życiem, postępowaniem, nawróceniem i powrotem do innego świata. Świata; w którym jest Bóg, w którym są ci, z którymi razem idziemy do nieba; przekonania, że mimo naszej niewierności, Bóg pozostaje zawsze wierny i zawsze nas kocha – mówił o tym wydarzeniu bp Marek Mendyk.

Sami osadzeni mówią tym co przeżywają: – To dla nas lekcja życia, jeśli Święta trzeba spędzać tu, a nie ze swoimi bliskimi, z rodziną, w domu. Trzeba nam życzyć wytrwałości.

– Zakład Karny w Zarębie, jest tzw. Zakładem półotwartym. Stąd osadzeni w nim, odbywają wyroki za lżejsze przestępstwa. Należą do nich m.in.: kradzieże, włamania, oszustwa. Jest też kilku więźniów, którzy mieli zasądzone wyższe kary pozbawienia wolności, ale po odsiedzeniu większości lat, kwalifikują się już do odbycia końcówki kar tutaj – mówi rzecznik kpt Piotr Nowak.

Wiezienie to może przyjąć 460 osadzonych. Aktualnie, przebywa w nim 355., pochodzących z różnych stron Polski. Z tego, w ramach wspomnianego wcześniej programu, 65% jest zatrudnianych wewnątrz lub na zewnątrz jednostki.