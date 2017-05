Zbigniew Wodecki był jednym z wiodących artystów tworzących „Nieszpory Ludźmierskie”

Był perfekcjonistą, zawsze bardzo dobrze przygotowany. Artysta wielkiego formatu – mówi o zmarłym Zbigniewie Wodeckim jego krakowski przyjaciel Jan Kanty Pawluśkiewicz, twórca „Nieszporów Ludźmierskich”, w których zmarły artysta był jednym z wiodących muzyków.

– Zapamiętam go jako człowieka niezwykle dobrego, dającego swój głos, swoją osobę, aby nieść pomoc ludziom, którzy mają gorzej. Był bardzo prawym człowiekiem – zaznacza Kanty Pawluśkiewicz.

Na „Nieszpory Ludźmierskie” składają się wiersze – psalmy Leszka Aleksandra Moczulskiego, do których muzykę skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz. Dzieło muzyczne składa się z kilkunastu pieśni − psalmów, śpiewanych w partiach solowych i z chórem. Muzyka napisana przez kompozytora jest różnorodna i zawiera na tle klasycznym elementy folkloru góralskiego, muzyki orientalnej, tradycyjnej kościelnej, a także partie chorałowe. Prawykonanie utworu odbyło się w 1992 r. w sanktuarium w Ludźmierzu. – Nie graliśmy za często Nieszporów, ale zawsze było to dla nas wielkie wydarzenie i okazja do serdecznego spotkania – podkreśla krakowski artysta z podhalańskimi korzeniami.

Krakowski artysta Jan Kanty Pawluśkiewicz poznał Zbigniewa Wodeckiego jako młodego nastolatka. – Zbyszek miał 17 lat, jak widzieliśmy się po raz pierwszy, jeszcze u pana Marka Grechuty. Przyjaźniliśmy się bardzo. W ostatnim czasie często do siebie dzwoniliśmy – wspomina. – Przychodził na spotkania zawsze uśmiechnięty, był nie tylko artystą wielkiego formatu, był artystą genialnym w tym co robił – dodaje Kanty Pawluśkiewicz.

Jan Kanty Pawluśkiewicz pochodzi z Nowego Targu. Do stolicy Podhala też chętnie przyjeżdżał Zbigniew Wodecki, aby na Długiej Polanie cieszyć się z zimowego szaleństwa na nartach. – To nie do wiary, że już tam nie przyjedzie. Łączymy się z całą rodziną, z kochaną żoną i dziećmi w bólu po utracie Zbyszka – mówi wzruszony artysta.

Jan Kanty Pawluśkiewicz przypomina, że tata żony Zbigniewa Wodeckiego także był związany z Podhalem. Pracował w kolejowym prewentorium na nowotarskim Kowańcu. Zbigniew Wodecki wspólnie z żoną Krystyną często zajeżdżali tam razem ze swoimi dziećmi. Teściowe zmarłego artysty pochodzili z Rabki.

Zbigniew Wodecki zmarł w poniedziałek 22 maja w jednym z warszawskich szpitali. Miał 67 lat. Artysta 5 maja przeszedł w stolicy operację bajpasów. Niespodziewanie 8 maja nad ranem doznał rozległego udaru mózgu. Nie jest jeszcze znany termin jego pogrzebu. „Artysta pochowany zostanie w ukochanym Krakowie” – czytamy na stronie internetowej Zbigniewa Wodeckiego.

Zapamiętany zostanie jako niewątpliwie najważniejsza z muzycznych postaci polskiego świata muzycznego ostatnich kilkudziesięciu lat. Do jego największych przebojów należą takie utwory jak: „Pszczółka Maja”, „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, czy „Chałupy”.