Zbiórka na promocję filmu o przedsiębiorczości św. Maksymiliana Kolbego

Inicjatywa „StartupNaMaksa” prowadzi zbiórkę na promocję wyprodukowanego przez siebie filmu, który ma przybliżać św. Maksymiliana Kolbego jako przedsiębiorcę. To dalsza część akcji ustanowienia świętego patronem ludzi biznesu i startup-ów.

„Ojciec Kolbe był człowiekiem, którego zaradność i konsekwencja powinny być wzorem dla wszystkich współczesnych ludzi biznesu. Nawet w najtrudniejszych warunkach pokazywał, jak ważna jest determinacja, aktywność, zacięcie do pracy i wizja przyszłych działań. Dlatego chcemy, aby polscy przedsiębiorcy mogli zwracać się do św. Maksymiliana o pomoc” – można przeczytać na stronie inicjatywy „StartupNaMaksa”.

Petycja w tej sprawie już została złożona na ręce papieża Franciszka. W ramach inicjatywy we współpracy z Fundacją Dobrych Mediów i dzięki wsparciu darczyńców, stworzono już też 30-minutowy film animowany przybliżający osobę św. Maksymiliana jako niezwykłego przedsiębiorcy, który od zera tworzył prężnie funkcjonujące instytucje. Film nosi tytuł „Startup na Maxa – opowieść o św. Maksymilianie jakiego nie znacie”.

„Ojciec Kolbe był wydawcą, drukarzem, publicystą, sprawnym zarządcą, odważnie korzystał z najnowocześniejszych wówczas technologii, stworzył jedną z pierwszych stacji radiowych o zasięgu niemal ogólnopolskim. Na każdą inwestycję potrafił pozyskać fundusze, jednak nigdy pieniądze nie były celem samym w sobie, ale narzędziem do rozwoju – zarówno technologicznego, jak i duchowego człowieka” – wymieniają organizatorzy akcji.

Celem trwającej „Zbiórki na Maksa” jest pozyskanie środków na dotarcie ze stworzonym filmem do szerokiego grona odbiorców na całym świecie i zachęcenia ich do współpracy ze św. Maksymilianem w rozwoju biznesu. Na promocję potrzeba 10 tys. zł, w tym na reklamę w Google AdWords, Facebook Ads oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

„Chcemy, by informacja o nim dotarła do wszystkich tych, którzy do tej pory nie kojarzyli Maksymiliana Kolbe z wielkimi korporacjami i dobrze prosperującym biznesem. Prosimy o wsparcie finansowe w tym wspólnym przedsięwzięciu, byśmy razem mogli utrwalić ten mało znany wizerunek wyjątkowego franciszkanina” – zachęcają do udziału w inicjatywie organizatorzy.

Więcej informacji na stronach pomagam.zrzutka.pl/promocjanamaxa i startupnamaxa.pl.