Zielona Góra: 250 ikon na wystawie w Muzeum Ziemi Lubuskiej

„Ikona – oblicze wiary” – to tytuł wystawy jaką można oglądać w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wśród nich znajdziemy chociażby przedstawienia Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej czy św. Mikołaja.

Kolekcja ikon z zielonogórskiego muzeum liczy blisko 250 obiektów powstałych od końca XVIII wieku do początków XX stulecia. Na wystawie zobaczymy różnorakie ikony, zarówno ze względu na treść, jak i wykonanie. Wśród nich jest przedstawienie Chrystusa Pantokratora czyli Wszechwładcy, a także najpopularniejszego świętego Wschodu – Mikołaja czy ikony świąteczne ukazujące najważniejsze wydarzenia kalendarza prawosławnego. – Największą grupą liczącą prawie sto obiektów, to są ikony maryjne – mówił dr Longin Dzieżyc, kurator wystawy.

Jak powstała zielonogórska kolekcja ikon? – Tu można mówić o pewnym wątku przestępczym czy wręcz kryminalnym. Kolekcja została zapoczątkowana w latach 70-tych, kiedy na zachodzie zaistniała moda na sztukę prawosławia. Masowo wówczas zaczęto szmuglować przez wschodnią i zachodnią granicę ikony do Berlina Zachodniego, do Niemiec Federalnych, do Holandii, do Wielkiej Brytanii, gdzie powstawały wyspecjalizowane galerie, w których ikony były od podłogi po sufit – wyjaśniał na otwarciu wystawy Leszek Kania, dyrektor muzeum.

Ikony, które trafiły do Muzeum Ziemi Lubuskiej zostały przechwycone przez celników z Rzepina. – Ta współpraca trwała przez blisko 25 lat – tłumaczył dyrektor.

Wystawę można zobaczyć do 30 kwietnia.