Zielona Góra: bp Tadeusz Lityński wręczył statuetki „Człowiek Człowiekowi”

Już po raz osiemnasty w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wręczono statuetki „Człowiek Człowiekowi”. Uroczysta gala odbyła się 26 kwietnia w Sali Jasnogórskiej przy parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Nagrody wręczył bp Tadeusz Lityński.

Nagroda to wyróżnienie ustanowione w 1999 r. za szczególne osiągnięcia w działalności charytatywnej inspirowanej duchem ewangelicznym. Nagroda to inicjatywa ówczesnego ordynariusza bpa Adama Dyczkowskiego, kontynuował ją później bp Stefan Regmunt, a teraz bp Tadeusz Lityński. – Ta nagroda to forma zauważenia, docenienia i podziękowania tym, którzy nadają smak naszemu życiu – mówił podczas gali bp Tadeusz Lityński.

– Osoby, które dziś otrzymają to wyróżnienie nie są teoretykami dobroci i jej zastosowania w codzienności, ale praktykami. Dzisiaj takiej praktyki bardzo wszyscy potrzebujemy. Chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować laureatom, a jednocześnie prosić, aby w tym dziele nie ustawali, ale innych swoim świadectwem zapraszali do udziału w tym przedsięwzięciu – dodał.

Dyrektor diecezjalnej Caritas podkreślił, że za każdą statuetką kryje się piękna historia. – Jak bardzo nam dziś potrzeba takich alertowych dusz, serc, dłoni i oczu. To nie militaria zmieniają świat, ale tacy właśnie ludzie – mówił ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Wśród nagrodzonych znalazła się Faustyna Wiertelak z Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. – To nie jest tylko nagroda dla nas, ale dla wszystkich Parafialnych Zespołów Caritas i wolontariuszy posługujących potrzebującym. To są ludzie, którzy naprawdę oddają swój czas, swoją siłę, swoją energię, aby pomagać człowiekowi cierpiącemu, bezdomnemu, ubogiemu, choremu. To jest bezcenne – podkreśla laureatka Faustyna Wiertelak.

Tegoroczni laureaci to: Zofia Babiaczyk z Parafialnego Zespółu Caritas w parafii św. Franciszka z Asyżu, Krystyna Balbierz ze Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Elżbieta Jeleńska z PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., Janina Krawczyk z PZC przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, Stanisław Samociak z Akcji Katolickiej z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Leon Szablowski z Magazynu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej przy parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, Irena Marianna Truchan z PZC przy parafii pw. MB Częstochowskiej w Cybince, Krystyna Węgrowska z PZC przy parafii pw. MB Gromniczej w Kożuchowie, Faustyna Wiertelak z PZC przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, Krystyna Woźniak z PZC przy parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku.

Podczas gali Szkolnego Koła Caritas z Sulechowa, które prowadzi katecheta Violetta Samociak zaprezentowało dramę o św. Bracie Albercie.