Zielona Góra: Debata walentynkowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 21 lutego, na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowało debatę walentynkową zatytułowaną: „CyberMiłość czyli szanse przetrwania wirtualnego zakochania…”.

Blisko 180 uczniów zielonogórskich szkół wzięło udział w debacie zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Wśród nich byli nauczyciele, studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów z terenu Zielonej Góry.

W Zielonej Górze debatę walentynkową zorganizowano już po raz ósmy.

– Korzystając z trwającej atmosfery Dnia Świętego Walentego chcieliśmy wspólnie podyskutować o szansach i zagrożeniach relacji on-line. Wszystko po to, aby móc bezpiecznie i w sposób wolny poruszać się w strefie wirtualnej, a ponadto żeby młody człowiek potrafił nawiązywać i budować głębokie i trwałe relacje w realnym świecie – dodaje Agnieszka Wojnarowicz z KSM.

Debatę poprowadziła Agnieszka Domowicz – psychoterapeuta, doradca rodzinny, pedagog oraz Łukasz Brodzik – redaktor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej.

– Oczywiście można kogoś poznać w internecie, ale rozwój uczucia jest zależny od kontaktu realnego, ponieważ w komunikatorach opieramy się na przekazie słownym nie ma możliwości, aby przekazać mimikę, gesty, postawę, emocję czy jakieś niuanse nastrojów, które się pojawiają. Tak naprawdę przekaz słowny, to tylko siedem procent tego, co buduje relacje i co nas łączy. Więc jeśli chcemy pielęgnować miłość z drugim człowiekiem to spotkanie jest niezbędne – zauważa Agnieszka Domowicz.