Złotów: ruszył „Projekt Kostka 2017”. Wśród gości: Grubson

Dotarcie do młodzieży z wartościami chrześcijańskimi poprzez różnorodne warsztaty, koncerty i wydarzenia towarzyszące – to główny cel „Projektu Kostka”. Trzy dni wypełnione muzyką i modlitwą są tworzone przez młodych dla młodych. Spotkanie w Złotowie odbywa się już po raz siódmy.

W przygotowanie projektu od kilku lat angażuje się wielu organizatorów, wolontariuszy, sponsorów i patronów medialnych. Zespół składa się w większości z kreatywnych młodych ludzi.

– Każdy z nas ma rożne pomysły, aby jak najlepiej dotrzeć do młodzieży. Przez cały rok angażujemy się w prace przygotowujące. Prowadzimy stronę internetową, jesteśmy również aktywni na portalach społecznościowych – powiedziała Jowita, od początku zaangażowana w projekt.

Samo tworzenie inicjatywy zaczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy to w 2011 roku Misjonarzom Świętej Rodziny oddano kościół „szkolny” pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie. „To wtedy narodziła się idea stworzenia wydarzenia ewangelizacyjnego, które będzie zrzeszało młodych ludzi poza murami kościoła” – dodał Dawid.

Głównym organizatorem wydarzenia jest parafia Wniebowzięcia NMP w Złotowie prowadzona przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny.

– Tegoroczna edycja przybrała postać festiwalu hip-hopowego. W ten sposób staramy się wychodzić do coraz szerszego grona odbiorców, związanych nie tylko ściśle z Kościołem – powiedział ks. Adam Gaca MSF. – Trzeba było też zdecydować się na wykonawcę, który przyciągnie młodzież, co też było nie lada wyzwaniem. Ostatecznie padło na „Grubsona” (Tomasza Iwancę). Stwierdziliśmy, że jest na tyle znanym artystą w środowisku młodzieży, właśnie niekoniecznie tej „kościołowej”. Mieliśmy w sobie przekonanie, że z chęcią wybiorą się na jego występ, zderzając się z młodymi osobami żyjącymi Ewangelią na co dzień – podkreślił Dawid.

Jak podkreślają młodzi „Projekt Kostka” jest po to, aby młodzi ludzie, zagubieni w codzienności, mogli odnaleźć siebie poprzez świadectwo rówieśników. To także nawiązywanie do osoby patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki. – Ten święty pokazuje, jak być niezależnym od otoczenia i żyć według prawdziwych wartości – dodała Ewelina. – Wielkim doświadczeniem jest uwielbienie Boga pod sceną, ponieważ wtedy przychodzi czas na to, że nie zwracamy uwagi na otoczenie, ale nasze myśli skierowane są w modlitwie do Tego, dla którego chwały się gromadzimy – podsumowała całe spotkanie.

Szczegóły na temat tegorocznej i poprzednich edycji można znaleźć m.in. pod adresami: projektkostka.pl oraz na Facebooku.